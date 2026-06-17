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VELEGGIATA GARGANO IN ROSA Manfredonia, torna la Veleggiata Gargano in Rosa: sport, solidarietà e prevenzione a bordo di Nave Italia

L'evento, ormai appuntamento consolidato nel panorama associativo locale, nasce con l'obiettivo di richiamare l'attenzione su temi di grande rilevanza sociale

Manfredonia, torna la Veleggiata Gargano in Rosa: sport, solidarietà e prevenzione a bordo di Nave Italia

Manfredonia, torna la Veleggiata Gargano in Rosa: sport, solidarietà e prevenzione a bordo di Nave Italia - st

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Il mare come luogo di incontro, inclusione e sensibilizzazione sociale. Domenica 21 giugno 2026 il Marina del Gargano ospiterà l’ottava edizione della “Veleggiata Gargano in Rosa e Trofeo G. di Miscio”, iniziativa promossa dallo Yachting Club Marina del Gargano che unisce sport, impegno civile e prevenzione sanitaria.

L’evento, ormai appuntamento consolidato nel panorama associativo locale, nasce con l’obiettivo di richiamare l’attenzione su temi di grande rilevanza sociale, dalla lotta alla violenza di genere alla prevenzione del tumore al seno, coinvolgendo istituzioni, associazioni, equipaggi e cittadini in una giornata all’insegna della partecipazione e della condivisione.

Ad arricchire l’edizione 2026 sarà la presenza di Nave Italia, il brigantino della Marina Militare Italiana gestito dalla Fondazione Tender To Nave Italia, che accompagnerà la veleggiata lungo parte del percorso previsto. A bordo dell’imbarcazione si terrà inoltre la cerimonia di premiazione degli equipaggi partecipanti, prevista nel pomeriggio.

Nave Italia rappresenta uno dei più significativi progetti italiani di inclusione sociale attraverso il mare. Da anni ospita attività educative, terapeutiche e riabilitative rivolte a persone fragili, giovani e realtà del terzo settore, promuovendo percorsi di crescita e integrazione.

Nel corso della giornata non mancheranno momenti di approfondimento dedicati al contrasto della violenza sulle donne, alla promozione della cultura del rispetto e della parità di genere, oltre che alla prevenzione oncologica femminile e all’importanza della diagnosi precoce.

«La VIII Veleggiata Gargano in Rosa rinnova così il proprio messaggio: navigare insieme significa costruire una comunità più consapevole, inclusiva e solidale», sottolinea il presidente dello Yachting Club Marina del Gargano, Pasquale Frattaruolo.

La partenza della veleggiata è fissata per le ore 10, mentre la premiazione si svolgerà alle 18 a bordo di Nave Italia. Lo Yachting Club invita cittadini, associazioni, istituzioni e operatori dell’informazione a prendere parte all’iniziativa, che coniuga sport, cultura e impegno sociale in una delle cornici più suggestive della costa garganica.

Informazioni

  • Data: 21 giugno 2026
  • Luogo: Marina del Gargano, Manfredonia
  • Partenza veleggiata: ore 10
  • Premiazione: ore 18 a bordo di Nave Italia

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