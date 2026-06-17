Neuropsichiatria infantile Centro Cesarano, Forza Manfredonia: "Nessun evento storico, solo il tardivo ripristino di un diritto"

Il coordinamento di Forza Manfredonia interviene sul ritorno a pieno regime dei servizi di Neuropsichiatria infantile e dedicati all’autismo presso il Centro di Riabilitazione Cesarano, contestando i toni celebrativi utilizzati dall’amministrazione comunale.

Secondo il movimento politico, definire “storico” il ripristino delle attività nei locali del secondo piano della struttura rappresenterebbe una narrazione distante dalla realtà dei fatti, considerando che si tratta di spazi già disponibili e adeguatamente attrezzati da tempo.

Per Forza Manfredonia, il rientro dei servizi nella sede originaria non dovrebbe essere considerato un traguardo straordinario, bensì il recupero di una condizione che avrebbe dovuto essere garantita da anni. Nel comunicato viene ricordato come tali ambienti fossero stati predisposti grazie al lavoro della compianta dottoressa Ermidia Teutonico, ma siano rimasti inutilizzati nonostante le esigenze delle famiglie e degli operatori sanitari.

Il coordinamento evidenzia inoltre i disagi affrontati negli ultimi anni da numerosi utenti del territorio garganico, costretti a fare i conti con il trasferimento dei servizi presso i locali del Consultorio e, in alcuni casi, a rivolgersi a strutture esterne alla città per ottenere assistenza adeguata.

“Assistiamo alla celebrazione dell’ordinario amministrare, del dovuto affermarsi di un diritto trasformato in miracolo straordinario. Ringraziare i vertici dell’ASL Foggia per aver risolto un problema che la stessa burocrazia sanitaria aveva creato non è un successo politico ma è il minimo sindacale. Il diritto alla cura dei minori e delle persone con spettro autistico non può diventare una medaglia da appuntarsi al petto in favore di social network, né un palcoscenico per passerelle politiche. I percorsi assistenziali per l’età evolutiva e la transizione verso l’età adulta dovevano essere garantiti ieri, e non solo oggi dopo mesi di interlocuzioni e passerelle“, afferma il coordinamento.

Nel documento viene inoltre espressa vicinanza alle famiglie dei minori e delle persone con disturbo dello spettro autistico, considerate le principali vittime dei disagi accumulati negli anni. Secondo Forza Manfredonia, il ripristino dei servizi non deve essere percepito come una concessione della politica, ma come il riconoscimento di un diritto fondamentale.

Il movimento annuncia infine che continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione affinché il ritorno alla piena operatività non resti un annuncio formale, ma si traduca concretamente in personale sanitario adeguato, continuità terapeutica e servizi efficienti.

Per il coordinamento, la qualità dell’azione amministrativa si misura soprattutto dalla capacità di garantire risposte efficaci ai cittadini più fragili, ben oltre le dichiarazioni e i comunicati istituzionali.

Lo riporta su Facebook, Forza Manfredonia.