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Home // Foggia // Nuova area giochi a Parco San Felice, Aprile: “Fruizione aree verdi pubbliche è una priorità”

FOGGIA APRILE Nuova area giochi a Parco San Felice, Aprile: “Fruizione aree verdi pubbliche è una priorità”

L’intervento, dal valore complessivo di 50mila euro, è stato promosso dall’Ufficio Ambiente e Sviluppo Sostenibile del Comune di Foggia

Nuova area giochi a Parco San Felice, Aprile: "Fruizione aree verdi pubbliche è una priorità"

Nuova area giochi a Parco San Felice, Aprile: "Fruizione aree verdi pubbliche è una priorità"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Giugno 2026
Foggia // Politica //

È stata inaugurata a Parco San Felice una nuova area giochi destinata ai bambini e alle bambine del quartiere e dell’intera città, con spazi pensati anche per le famiglie. L’intervento, dal valore complessivo di 50mila euro, è stato promosso dall’Ufficio Ambiente e Sviluppo Sostenibile del Comune di Foggia.

La nuova struttura, accessibile da via Luigi Rovelli, è stata realizzata nel pieno rispetto del patrimonio botanico esistente, senza la rimozione di aree verdi o manti erbosi. Prima dell’installazione delle attrezzature ludiche sono stati effettuati lavori di riqualificazione della pavimentazione, che presentava avvallamenti e dislivelli. Gli interventi hanno previsto la rimozione del vecchio manto e la realizzazione di un nuovo massetto di regolarizzazione per garantire la sicurezza e il corretto ancoraggio dei giochi.

L’area si estende su 131,25 metri quadrati ed è dotata di una pavimentazione antitrauma in gomma, drenante e antiscivolo, oltre a un’altalena e a una struttura multifunzione composta da due torrette coperte collegate da ponti, percorsi di arrampicata e scivoli in polietilene, tutti conformi alle normative europee vigenti.

Si tratta della prima installazione di questo tipo all’interno di Parco San Felice. Le attrezzature sono state progettate per favorire oscillazione, arrampicata e scivolamento, attività che contribuiscono allo sviluppo della coordinazione motoria dei più piccoli, garantendo al contempo accessibilità e inclusione grazie all’assenza di barriere architettoniche.

La piena fruizione delle aree verdi pubbliche è per l’amministrazione una priorità e Parco San Felice è un contenitore storico di socialità: migliorare l’esistente, intervenire sulle criticità esistenti e installare un nuovo impianto è un’attenzione doverosa verso la comunità e un invito a rispettare gli spazi pubblici, che ognuno e ognuna di noi deve preservare e custodire come fossero propri”, ha dichiarato la vicesindaca e assessora all’Ambiente Lucia Aprile.

Soddisfazione anche da parte del consigliere comunale con delega ai parchi giochi Francesco De Vito, che ha sottolineato: “Ringrazio la sindaca, l’assessorato all’Ambiente e la giunta per l’attenzione e la sensibilità mostrate, e per avere portato a compimento un intervento particolarmente atteso per la qualità della vita e per la riqualificazione complessiva di un quartiere che riveste un’assoluta centralità per l’amministrazione comunale”.

L’opera rappresenta un nuovo tassello nel percorso di valorizzazione degli spazi pubblici cittadini e di miglioramento dei servizi dedicati all’infanzia.

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