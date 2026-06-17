Padre Pio “segno di contraddizione”: le parole del Cardinale Ruini a San Giovanni Rotondo

Padre Pio fu «un segno di contraddizione per la sua epoca», capace di testimoniare Dio attraverso sofferenza, preghiera e fedeltà alla Chiesa in un contesto sempre più segnato dal secolarismo. È il nucleo dell’omelia pronunciata dal cardinale Camillo Ruini il 23 settembre 2012 a San Giovanni Rotondo, in occasione della memoria liturgica di Padre Pio da Pietrelcina.

La celebrazione eucaristica si svolse davanti a migliaia di fedeli giunti da tutta Italia e dall’estero, nel contesto del decimo anniversario della canonizzazione del santo cappuccino. Alla cerimonia erano presenti numerosi religiosi, tra cui rappresentanti dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini.

Nel suo intervento, il cardinale Ruini evidenziò come la vita di Padre Pio sia stata segnata da ammirazione e incomprensioni, anche all’interno della stessa comunità ecclesiale. Le stigmate, i fenomeni mistici e la forte attrazione esercitata sui fedeli suscitarono interrogativi e, in alcuni casi, diffidenze. Proprio per questo, sottolineò il porporato, la sua figura può essere definita un «segno di contraddizione», capace di interrogare le coscienze e richiamare alla dimensione spirituale dell’esistenza.

Ruini rimarcò anche l’attualità del messaggio del santo di Pietrelcina, ricordando il valore della preghiera, della confessione e della conversione personale in un mondo che tende a marginalizzare il sacro. La sua vita, segnata dall’obbedienza alla Chiesa e dall’accettazione della sofferenza, venne indicata come esempio di fede totale e di affidamento a Dio.

La commemorazione del 2012 confermò ancora una volta il profondo legame tra i fedeli e il frate cappuccino, con la partecipazione di decine di migliaia di pellegrini. Un flusso costante che testimonia una devozione rimasta viva e crescente nel tempo.

Per il cardinale Ruini, l’eredità spirituale di Padre Pio risiede nella sua capacità di riportare l’uomo contemporaneo all’essenziale: l’incontro con Dio, la fiducia nella misericordia e la chiamata universale alla santità.

Lo riporta sangiovannirotondofree.it.