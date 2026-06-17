Edizione n° 6100

BALLON D'ESSAI

MATURITA' SCUOLA // Maturità, parla la ‘signora delle tracce’: “Ecco come scegliamo i temi”
17 Giugno 2026 - ore  11:02

CALEMBOUR

CASTRIGNANO DEL CAPO // Malore in un asilo nido, muore una bimba di quattro mesi
17 Giugno 2026 - ore  14:50

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Perquisizioni e sequestri sugli appalti pubblici: indagato il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla

MICHELE MERLA Perquisizioni e sequestri sugli appalti pubblici: indagato il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla

La Guardia di Finanza ha eseguito una serie di perquisizioni e sequestri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia

IL SINDACO DI SAN MARCO IN LAMIS, MERLA (image from facebook)

IL SINDACO DI SAN MARCO IN LAMIS, MERLA (image from facebook)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Giugno 2026
Gargano // Manfredonia //

La Guardia di Finanza ha eseguito una serie di perquisizioni e sequestri nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia relativa a presunte irregolarità nella gestione di alcuni appalti pubblici. Tra gli indagati figurano il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, un dirigente comunale e alcuni imprenditori.

Le ipotesi di reato contestate, a vario titolo, riguardano corruzione, induzione indebita e falso documentale. Al momento si tratta di una fase preliminare dell’inchiesta: gli investigatori stanno acquisendo documentazione ed effettuando accertamenti finalizzati a verificare la fondatezza delle contestazioni formulate dalla Procura.

Allo stato non risultano condanne né misure cautelari personali a carico degli indagati.

Le possibili conseguenze sul piano politico

Pur restando distinti i profili giudiziari da quelli politici, un’indagine che coinvolge un amministratore pubblico in carica produce inevitabilmente effetti nel dibattito cittadino.

La notizia delle perquisizioni e dei sequestri richiama l’attenzione dell’opinione pubblica sulla gestione amministrativa dell’ente e alimenta richieste di chiarimento e trasparenza da parte dei cittadini. Ciò accade soprattutto quando gli accertamenti riguardano procedure di affidamento e gestione di risorse pubbliche.

Per il sindaco Michele Merla, alla guida dell’amministrazione comunale dal 2016 e riconfermato nel 2021, si apre una fase particolarmente delicata sotto il profilo politico e istituzionale. L’attenzione degli investigatori su alcune procedure amministrative comporta inevitabilmente una verifica pubblica dell’operato dell’ente e della sua capacità di garantire correttezza e trasparenza.

La necessaria prudenza

Occorre tuttavia ricordare che l’indagine si trova ancora in una fase iniziale e che qualsiasi valutazione definitiva sarebbe prematura.

La storia giudiziaria italiana offre numerosi esempi di procedimenti che, dopo approfondimenti investigativi e processuali, hanno portato a esiti differenti rispetto alle ipotesi formulate nella fase iniziale delle indagini.

Per questo motivo è necessario distinguere tra le contestazioni oggetto di accertamento e le eventuali responsabilità che potranno essere riconosciute soltanto all’esito del percorso giudiziario.

Al momento il dato certo è rappresentato dall’esistenza dell’inchiesta e dalle attività investigative svolte. Saranno gli ulteriori accertamenti della magistratura e l’eventuale confronto processuale a stabilire se le ipotesi formulate trovino o meno conferma.

Due piani distinti

Sul piano politico, l’inchiesta rappresenta un elemento di forte impatto per l’amministrazione comunale e per il sindaco. Sul piano giudiziario, invece, le accuse restano integralmente da verificare.

Sono due ambiti che devono rimanere distinti. La politica è chiamata a confrontarsi con le conseguenze di immagine e con le richieste di chiarimento provenienti dalla cittadinanza; la giustizia dovrà invece accertare i fatti nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento e del principio costituzionale della presunzione di innocenza.

Di Maurizio Varriano.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Sii sempre, in ogni circostanza e di fronte a tutti, un uomo libero e pur di esserlo sii pronto a pagare qualsiasi prezzo.” Sandro Pertini

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO