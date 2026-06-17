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Home // Eventi // Premio “San Camillo de Lellis del Mediterraneo” all’ANSI, Ruocco: “Riconoscimento merito di tutti i soci”

SAN GIOVANNI ROTONDO Premio “San Camillo de Lellis del Mediterraneo” all’ANSI, Ruocco: “Riconoscimento merito di tutti i soci”

Sono stati assegnati riconoscimenti a persone, istituzioni e associazioni che si sono distinte nell'ambito della sanità, del volontariato, della ricerca

Premio "San Camillo de Lellis del Mediterraneo" all'ANSI, Ruocco: "Riconoscimento merito di tutti i soci"

Premio "San Camillo de Lellis del Mediterraneo" all'ANSI, Ruocco: "Riconoscimento merito di tutti i soci"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Giugno 2026
Eventi // Manfredonia //

L’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia (ANSI) è stata tra i protagonisti della terza edizione pugliese del Premio “San Camillo de Lellis del Mediterraneo”, svoltasi il 14 giugno 2026 a San Giovanni Rotondo.

A rappresentare l’associazione è stato il presidente nazionale Gaetano Ruocco, intervenuto alla manifestazione ospitata nell’Auditorium della Parrocchia della Trasfigurazione. L’iniziativa rientra nel Progetto Nazionale di Consolazione “Si Prese Cura di Lui”, promosso dai Religiosi Camilliani con il coinvolgimento del Forum Mediterraneo in Sanità, delle Misericordie di San Giovanni Rotondo e di numerosi enti e organizzazioni impegnati nei settori della salute, dell’assistenza e della solidarietà.

Nel corso della cerimonia sono stati assegnati riconoscimenti a persone, istituzioni e associazioni che si sono distinte nell’ambito della sanità, del volontariato, della ricerca, della protezione sociale e della promozione umana.

Tra i premiati figurano la Presidenza nazionale dell’ANSI e le sezioni territoriali di Miggiano, San Severo e San Giovanni Rotondo, premiate per l’impegno profuso a favore della collettività.

La delegazione dell’associazione era composta dal presidente nazionale Gaetano Ruocco, dal vicepresidente Vincenzo Cosi, dal consigliere nazionale Michele Longo, dal presidente sezionale Marcello Virgilio e da numerosi soci.

Ho fatto gli auguri di buon lavoro al nuovo Sindaco di San Giovanni Rotondo Floriana Natale, e ho salutato l’Arcivescovo Monsignor Franco Moscone, le autorità presenti, il comitato scientifico del premio ed i Padri camilliani – ha dichiarato Gaetano Ruocco –. I Sottufficiali sono da sempre al servizio degli altri e il prestigioso riconoscimento conferito al nostro sodalizio è merito di tutti i soci, che ogni giorno si impegnano in silenzio e con tenacia per seguire le orme di San Martino, il nostro Patrono che divise il mantello con il povero. Il premio è uno stimolo ulteriore a proseguire nella nostra opera“.

Per l’ANSI, il riconoscimento rappresenta un’importante attestazione del lavoro svolto quotidianamente dai propri iscritti nel campo dell’impegno sociale, dell’assistenza e del servizio alla comunità.

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