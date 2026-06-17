BARI/FOGGIA – Entra nella fase conclusiva il processo “Mari e Monti”, nato dalla vasta inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari sulla presunta organizzazione mafiosa riconducibile al clan Li Bergolis-Miucci, attiva tra il Gargano e il nord della Puglia.

Dopo mesi di udienze, l’esame delle prove, il confronto sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le discussioni delle parti, il procedimento con rito abbreviato davanti al GUP del Tribunale di Bari si avvia verso il suo epilogo.

La nuova udienza è stata infatti fissata per il 16 settembre 2026, data nella quale il giudice procederà alla lettura del dispositivo della sentenza nei confronti degli imputati che hanno scelto il rito abbreviato.

Si tratta di uno dei processi più rilevanti degli ultimi anni sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata garganica. L’inchiesta, coordinata dalla DDA di Bari, ha ricostruito – secondo l’impianto accusatorio – anni di attività criminali del clan operante tra Monte Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia e Vieste, con contestazioni che spaziano dall’associazione mafiosa alle estorsioni, dal traffico di sostanze stupefacenti alla disponibilità di armi, fino a minacce e danneggiamenti con finalità intimidatorie.

Il procedimento coinvolge circa 50 imputati e numerose parti civili, tra cui i Comuni di Monte Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia e Vieste, oltre a ministeri e associazioni impegnate nella lotta alle mafie.

Nei mesi scorsi il pubblico ministero della DDA di Bari, Ettore Cardinali, aveva formulato le richieste di condanna nei confronti degli imputati, depositando una corposa memoria investigativa composta da oltre 6.000 pagine, comprensiva anche di un memoriale sottoscritto dal collaboratore di giustizia Marco Raduano.

Proprio le dichiarazioni di Raduano hanno rappresentato uno dei punti centrali del dibattimento. Le difese hanno contestato la piena attendibilità del collaboratore, sostenendo che alcune dichiarazioni fossero generiche, poco circostanziate o prive di un diretto collegamento con parte degli imputati. L’accusa, invece, ha ritenuto i suoi racconti coerenti con il quadro investigativo emerso dalle indagini.

Con la fissazione dell’udienza del 16 settembre, il procedimento entra ora nella sua fase più attesa. Quel giorno il GUP di Bari pronuncerà il dispositivo che definirà le posizioni degli imputati coinvolti nell’operazione che, all’epoca degli arresti, rappresentò uno dei più significativi interventi repressivi contro la criminalità organizzata del Gargano.