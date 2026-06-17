San Severo: monopattini elettrici, 45 multe in un mese

A un mese dall’entrata in vigore delle nuove norme nazionali sui monopattini elettrici, la Polizia Locale di San Severo traccia un primo bilancio dell’attività di controllo svolta sul territorio cittadino. Per garantire il rispetto delle disposizioni introdotte dalla normativa e aumentare la sicurezza stradale, sono stati organizzati controlli quotidiani nelle principali aree del centro abitato.

Nel corso delle verifiche effettuate nelle ultime settimane, gli agenti hanno contestato 45 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Tra le infrazioni riscontrate con maggiore frequenza figurano la circolazione senza casco, obbligatorio per i conducenti minorenni e fortemente consigliato per tutti gli utenti, e l’utilizzo del mezzo privo della targa identificativa, requisito previsto dalla nuova disciplina per favorire il riconoscimento dei veicoli e contrastare comportamenti irregolari.

L’attività di vigilanza non si fermerà. La Polizia Locale ha infatti annunciato la prosecuzione dei controlli anche nelle prossime settimane, concentrando l’attenzione soprattutto nelle zone e nelle fasce orarie caratterizzate da una maggiore presenza di mezzi di micromobilità.

L’invito rivolto ai cittadini è quello di utilizzare i monopattini in maniera responsabile, rispettando le regole previste dalla legge e adottando comportamenti prudenti alla guida. La sicurezza sulle strade, sottolineano dal Comando, dipende dalla collaborazione e dal senso di responsabilità di tutti gli utenti della strada.