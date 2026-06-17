Sicurezza, i sindaci di 'Città Gargano' chiedono un vertice urgente

Di fronte al susseguirsi di episodi criminosi che negli ultimi mesi hanno interessato la Capitanata e il Gargano, i dodici sindaci aderenti al Patto Associativo “Città Gargano” hanno chiesto la convocazione urgente di un tavolo istituzionale presso la Prefettura di Foggia per affrontare il tema della sicurezza sul territorio.

La richiesta, formalizzata attraverso una nota inviata al Prefetto di Foggia e al Ministro dell’Interno, punta a ottenere un rafforzamento immediato dei presidi di legalità e della presenza delle Forze dell’Ordine, anche mediante l’assegnazione di risorse straordinarie in vista dell’imminente stagione estiva.

Con l’arrivo dei mesi più caldi, infatti, il Gargano si prepara ad accogliere migliaia di turisti, con un significativo incremento della popolazione presente e, di conseguenza, delle esigenze legate al controllo del territorio, alla gestione della viabilità e alla prevenzione dei reati. I sindaci sottolineano la necessità di garantire condizioni di sicurezza adeguate sia ai residenti sia ai visitatori.

L’iniziativa è stata promossa il 1° giugno dal presidente del Patto Associativo “Città Gargano” e sindaco di Rodi Garganico, Carmine D’Anelli, che ha coinvolto parlamentari, consiglieri regionali della Capitanata e il presidente della Provincia di Foggia con l’obiettivo di costruire una risposta istituzionale condivisa.

Alla richiesta hanno aderito la senatrice Anna Maria Fallucchi, i deputati Giandonato La Salandra e Giorgio Lovecchio, oltre ai consiglieri regionali Paolo Dell’Erba, Rosa Barone e Rossella Falcone.

I sindaci esprimono però rammarico per il limitato coinvolgimento delle istituzioni e, in particolare, per il mancato riscontro del presidente della Provincia di Foggia e sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti.

«La sicurezza dei cittadini, delle famiglie e degli operatori economici non può essere subordinata a logiche politiche né rinviata per mancanza di confronto istituzionale», dichiarano i sindaci del Patto Associativo. «Prendiamo atto con rammarico dell’assenza della Presidenza della Provincia, ma la tutela delle nostre comunità impone di andare avanti con determinazione, coinvolgendo direttamente le istituzioni dello Stato».

L’associazione ribadisce la volontà di proseguire nel confronto con Prefettura, Governo e Ministero dell’Interno, ritenendo non più rinviabili interventi concreti per rafforzare la sicurezza della Capitanata e del Gargano.

L’obiettivo, evidenziano i promotori dell’iniziativa, è ottenere risposte rapide e misure efficaci a tutela dei cittadini, delle attività economiche e dei milioni di turisti che nelle prossime settimane raggiungeranno il territorio.