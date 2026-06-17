MANFREDONIA – È stato trasferito in via definitiva il cassone destinato al conferimento di sfalci e potature a Siponto. Lo comunica l’Amministrazione comunale, precisando che la nuova postazione è già operativa nei pressi del Lido Capolinea, lungo il Lungomare del Sole.
La scelta della nuova ubicazione è stata effettuata per garantire una maggiore facilità di accesso ai cittadini e agevolare le operazioni di svuotamento, contribuendo al tempo stesso a mantenere più pulite le strade della zona.
Con il trasferimento, la precedente area di raccolta viene definitivamente dismessa. L’Amministrazione ricorda che è severamente vietato abbandonare rifiuti, sia vegetali che indifferenziati, nella vecchia postazione o nelle aree circostanti.
Dal Comune arriva inoltre un richiamo al rispetto delle norme ambientali: l’abbandono dei rifiuti non rappresenta soltanto una violazione amministrativa, ma può configurare un reato ambientale ai sensi dell’articolo 255 del Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale), con sanzioni che possono partire da mille euro e, nei casi previsti, comportare anche una denuncia.
L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di utilizzare esclusivamente il nuovo punto di raccolta situato sul Lungomare del Sole, nei pressi del Lido Capolinea, collaborando così al mantenimento del decoro urbano e della tutela ambientale del territorio.
1 commenti su "Siponto, trasferito il cassone per la raccolta del verde: nuova postazione sul Lungomare del Sole"
Ottima scelta: occupare l’unico spazio per parcheggio vicino ai lidi di siponto con questo enorme cassone!
Voi si che ne capite di turismo ed accoglienza!
Siete dei campioni!
Questo solo perchè avete accontentato qualche amico vostro che adesso può parcheggiare la sua macchina dove prima c’era il cassone.