Siponto, trasferito il cassone per la raccolta del verde nuova postazione sul Lungomare del Sole

MANFREDONIA – È stato trasferito in via definitiva il cassone destinato al conferimento di sfalci e potature a Siponto. Lo comunica l’Amministrazione comunale, precisando che la nuova postazione è già operativa nei pressi del Lido Capolinea, lungo il Lungomare del Sole.

La scelta della nuova ubicazione è stata effettuata per garantire una maggiore facilità di accesso ai cittadini e agevolare le operazioni di svuotamento, contribuendo al tempo stesso a mantenere più pulite le strade della zona.

Con il trasferimento, la precedente area di raccolta viene definitivamente dismessa. L’Amministrazione ricorda che è severamente vietato abbandonare rifiuti, sia vegetali che indifferenziati, nella vecchia postazione o nelle aree circostanti.

Dal Comune arriva inoltre un richiamo al rispetto delle norme ambientali: l’abbandono dei rifiuti non rappresenta soltanto una violazione amministrativa, ma può configurare un reato ambientale ai sensi dell’articolo 255 del Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale), con sanzioni che possono partire da mille euro e, nei casi previsti, comportare anche una denuncia.

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di utilizzare esclusivamente il nuovo punto di raccolta situato sul Lungomare del Sole, nei pressi del Lido Capolinea, collaborando così al mantenimento del decoro urbano e della tutela ambientale del territorio.