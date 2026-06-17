MANFREDONIA – Oltre 32,6 milioni di visualizzazioni complessive negli ultimi 28 giorni, una community di 256.733 follower sui social network e 27.000 iscritti alle notifiche: sono i numeri che confermano la crescita di Stato Quotidiano, tra le principali realtà dell’informazione digitale in Puglia.
I dati aggregati delle piattaforme social e dei canali editoriali evidenziano una presenza sempre più capillare e una forte capacità di coinvolgimento del pubblico. Nel solo ultimo mese, le visualizzazioni complessive hanno raggiunto quota 32.698.128, distribuite tra Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e sito web.
Tra marzo e giugno, inoltre, la testata ha registrato una delle più significative crescite social nel panorama giornalistico pugliese, consolidando la propria posizione di riferimento per l’informazione locale e regionale.
I numeri
- 256.733 follower sui canali Facebook, Instagram, TikTok e YouTube
- 27.000 iscritti alle notifiche
- 32.698.128 visualizzazioni negli ultimi 28 giorni
- Tra le prime testate giornalistiche pugliesi
- Tra le realtà con la maggiore crescita social del trimestre
Le visualizzazioni registrate nell’ultimo mese provengono da una rete editoriale articolata che comprende il sito web, la pagina Facebook principale, le edizioni territoriali dedicate a Foggia e Manfredonia, Instagram, TikTok e YouTube.
L’insieme dei dati certifica la crescente capacità di Stato Quotidiano di raggiungere lettori e utenti attraverso molteplici piattaforme, con una strategia che integra informazione locale, contenuti video, aggiornamenti in tempo reale e una forte presenza sui social network.
Oltre 32,6 milioni di visualizzazioni in 28 giorni, 256.733 follower e 27.000 iscritti alle notifiche rappresentano un patrimonio editoriale che colloca Stato Quotidiano tra le realtà più dinamiche e seguite del panorama informativo pugliese.
4 commenti su "StatoQuotidiano supera 32,6 milioni di visualizzazioni in 28 giorni, 256.733 follower sui social network"
Se i numeri dei lettori sono davvero grandiosi e anche perché oltre ad essere un mezzo di informazione attento e aggiornato siete una “istituzione” per decine di migliaia di cittadini della provincia di Foggia. A parte gli sfoghi personali, le emergenze, gli appelli..le istituzioni locali tutte sono praticamente assenti, distratte, incapaci, inattive.. amorfe..ecco il motivo per cui tantissima gente si rivolge a voi..vi segue, si sfoga, chiede giustizia….perché siete una entità viva e attiva, paziente, ascoltatrice…imparziale…
Grazie di cuore, davvero: GRAZIE!! A disposizione
È proprio vero la libertà vince sempre e Ve lo meritate tutto questo successo
GRAZIE!!!
Giuseppe de Filippo