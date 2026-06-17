StatoQuotidiano supera 32,6 milioni di visualizzazioni in 28 giorni, 256.733 follower sui social network

MANFREDONIA – Oltre 32,6 milioni di visualizzazioni complessive negli ultimi 28 giorni, una community di 256.733 follower sui social network e 27.000 iscritti alle notifiche: sono i numeri che confermano la crescita di Stato Quotidiano, tra le principali realtà dell’informazione digitale in Puglia.

I dati aggregati delle piattaforme social e dei canali editoriali evidenziano una presenza sempre più capillare e una forte capacità di coinvolgimento del pubblico. Nel solo ultimo mese, le visualizzazioni complessive hanno raggiunto quota 32.698.128, distribuite tra Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e sito web.

Tra marzo e giugno, inoltre, la testata ha registrato una delle più significative crescite social nel panorama giornalistico pugliese, consolidando la propria posizione di riferimento per l’informazione locale e regionale.

I numeri

256.733 follower sui canali Facebook, Instagram, TikTok e YouTube

sui canali Facebook, Instagram, TikTok e YouTube 27.000 iscritti alle notifiche

alle notifiche 32.698.128 visualizzazioni negli ultimi 28 giorni

negli ultimi 28 giorni Tra le prime testate giornalistiche pugliesi

Tra le realtà con la maggiore crescita social del trimestre

Le visualizzazioni registrate nell’ultimo mese provengono da una rete editoriale articolata che comprende il sito web, la pagina Facebook principale, le edizioni territoriali dedicate a Foggia e Manfredonia, Instagram, TikTok e YouTube.

L’insieme dei dati certifica la crescente capacità di Stato Quotidiano di raggiungere lettori e utenti attraverso molteplici piattaforme, con una strategia che integra informazione locale, contenuti video, aggiornamenti in tempo reale e una forte presenza sui social network.

Oltre 32,6 milioni di visualizzazioni in 28 giorni, 256.733 follower e 27.000 iscritti alle notifiche rappresentano un patrimonio editoriale che colloca Stato Quotidiano tra le realtà più dinamiche e seguite del panorama informativo pugliese.