Torremaggiore, bimbo di 3 anni soccorso in emergenza in meno di 25 minuti

Una vicenda che mette in evidenza la rapidità e l’efficacia del sistema di emergenza sanitaria si sarebbe verificata nella serata di martedì 16 giugno al Punto di Primo Intervento di Torremaggiore, dove un bambino di tre anni sarebbe stato soccorso e stabilizzato in condizioni che avrebbero richiesto un intervento immediato.

Secondo quanto ricostruito, i genitori avrebbero accompagnato il piccolo nella struttura sanitaria dopo l’insorgenza di una grave crisi. Il personale in servizio avrebbe preso subito in carico il bambino, riscontrando una crisi epilettica in atto e attivando tempestivamente tutte le procedure di emergenza previste.

Le manovre di stabilizzazione sarebbero state eseguite nella sala dedicata alle urgenze del presidio, consentendo di riportare il quadro clinico sotto controllo. Successivamente, valutata la necessità di un trasferimento urgente in una struttura ospedaliera specializzata, sarebbe stato disposto il trasporto in codice rosso verso l’ospedale “Teresa Masselli Mascia” di San Severo.

Non essendo disponibile nell’immediato un mezzo medicalizzato, il medico presente al Punto di Primo Intervento, previa autorizzazione della Centrale Operativa del 118, avrebbe accompagnato direttamente il piccolo durante il trasferimento, garantendo continuità assistenziale fino all’arrivo in ospedale.

L’intera catena dei soccorsi, dall’arrivo del bambino alla partenza verso il nosocomio, si sarebbe conclusa in meno di venticinque minuti, un tempo che evidenzia la prontezza dell’intervento sanitario.

Il piccolo si troverebbe ora in osservazione nel reparto di Pediatria dell’ospedale di San Severo, dove proseguono accertamenti e monitoraggio clinico.

La vicenda rappresenta un esempio di buona sanità e tempestività operativa, riportando l’attenzione sul ruolo strategico dei Punti di Primo Intervento, presidi fondamentali soprattutto nei casi di emergenze tempo-dipendenti.

Un episodio che apre anche una riflessione sulla necessità di rafforzare ulteriormente il sistema dell’emergenza-urgenza, con particolare attenzione agli organici di medici e infermieri nei presidi territoriali, sulle ambulanze del 118 e nei pronto soccorso, per garantire risposte sempre più rapide ed efficaci.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.