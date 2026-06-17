Edizione n° 6099

BALLON D'ESSAI

"SINDACO SI DIMETTA" // Inchiesta su Michele Merla, “La Svolta” chiede le dimissioni del sindaco: «Serve un cambio di rotta»
16 Giugno 2026 - ore  20:00

CALEMBOUR

SORELLE ABRUZZO // Sorelle scomparse nell’Aquilano, il fidanzato di Alicia: “Sono con un parente”
17 Giugno 2026 - ore  08:09

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Torremaggiore, bimbo di 3 anni soccorso in emergenza in meno di 25 minuti

SAN SEVERO Torremaggiore, bimbo di 3 anni soccorso in emergenza in meno di 25 minuti

L’intera catena dei soccorsi, dall’arrivo del bambino alla partenza verso il nosocomio, si sarebbe conclusa in meno di venticinque minuti

Torremaggiore, bimbo di 3 anni soccorso in emergenza in meno di 25 minuti

Torremaggiore, bimbo di 3 anni soccorso in emergenza in meno di 25 minuti - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Giugno 2026
Cronaca // San Severo //

Una vicenda che mette in evidenza la rapidità e l’efficacia del sistema di emergenza sanitaria si sarebbe verificata nella serata di martedì 16 giugno al Punto di Primo Intervento di Torremaggiore, dove un bambino di tre anni sarebbe stato soccorso e stabilizzato in condizioni che avrebbero richiesto un intervento immediato.

Secondo quanto ricostruito, i genitori avrebbero accompagnato il piccolo nella struttura sanitaria dopo l’insorgenza di una grave crisi. Il personale in servizio avrebbe preso subito in carico il bambino, riscontrando una crisi epilettica in atto e attivando tempestivamente tutte le procedure di emergenza previste.

Le manovre di stabilizzazione sarebbero state eseguite nella sala dedicata alle urgenze del presidio, consentendo di riportare il quadro clinico sotto controllo. Successivamente, valutata la necessità di un trasferimento urgente in una struttura ospedaliera specializzata, sarebbe stato disposto il trasporto in codice rosso verso l’ospedale “Teresa Masselli Mascia” di San Severo.

Non essendo disponibile nell’immediato un mezzo medicalizzato, il medico presente al Punto di Primo Intervento, previa autorizzazione della Centrale Operativa del 118, avrebbe accompagnato direttamente il piccolo durante il trasferimento, garantendo continuità assistenziale fino all’arrivo in ospedale.

L’intera catena dei soccorsi, dall’arrivo del bambino alla partenza verso il nosocomio, si sarebbe conclusa in meno di venticinque minuti, un tempo che evidenzia la prontezza dell’intervento sanitario.

Il piccolo si troverebbe ora in osservazione nel reparto di Pediatria dell’ospedale di San Severo, dove proseguono accertamenti e monitoraggio clinico.

La vicenda rappresenta un esempio di buona sanità e tempestività operativa, riportando l’attenzione sul ruolo strategico dei Punti di Primo Intervento, presidi fondamentali soprattutto nei casi di emergenze tempo-dipendenti.

Un episodio che apre anche una riflessione sulla necessità di rafforzare ulteriormente il sistema dell’emergenza-urgenza, con particolare attenzione agli organici di medici e infermieri nei presidi territoriali, sulle ambulanze del 118 e nei pronto soccorso, per garantire risposte sempre più rapide ed efficaci.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Sii sempre, in ogni circostanza e di fronte a tutti, un uomo libero e pur di esserlo sii pronto a pagare qualsiasi prezzo.” Sandro Pertini

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO