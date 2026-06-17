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SAN SEVERO Torremaggiore lancia “LUNATICA”, il nuovo festival al femminile

Il festival, dedicato alla musica al femminile, si svolgerà nel suggestivo Teatro all'Aperto “Fabrizio De André”

Torremaggiore lancia “LUNATICA”, il nuovo festival al femminile

Teatro all'aperto a Torremaggiore - Fonte Immagine: foggiatoday.it - PH: Michele Sales

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Giugno 2026
Cronaca // Eventi //

Nasce a Torremaggiore LUNATICA, una nuova rassegna estiva che punta a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama culturale della Capitanata. Il festival, dedicato alla musica al femminile, si svolgerà nel suggestivo Teatro all’Aperto “Fabrizio De André”, immerso nella pineta cittadina, con un format che unisce spettacolo, valorizzazione del territorio e degustazioni enogastronomiche.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Torremaggiore e dall’Assessorato alla Cultura, nasce con l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi simbolo della vita culturale cittadina e di consolidare il percorso che ha portato la città a ottenere il riconoscimento regionale di Città d’Arte.

Torremaggiore lancia “LUNATICA”, il nuovo festival al femminile

Il cartellone prevede quattro appuntamenti in programma dal 28 giugno al 5 agosto, con protagoniste artiste e musiciste di talento che accompagneranno il pubblico in un percorso fatto di musica dal vivo, emozioni e scoperta delle eccellenze locali.

LUNATICA si propone come un evento capace di coniugare cultura, intrattenimento e promozione del territorio, offrendo un’esperienza immersiva in cui le esibizioni artistiche si intrecciano ai sapori della tradizione e alla bellezza degli spazi naturali della città.

La nuova rassegna entra a far parte del programma di Torrestate 2026, contribuendo ad arricchire l’offerta estiva di Torremaggiore e rafforzando il ruolo della città come polo culturale e turistico del territorio, con uno sguardo rivolto alla valorizzazione del talento femminile e delle eccellenze locali.

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