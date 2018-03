Piano Comunale Coste Manfredonia, selezione Politecnico per 1 incarico

Di:

Manfredonia – INDETTA una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata all’affidamento di 1 incarico di natura professionale, nell’ambito della convenzione stipulata conper il supporto tecnico-scientifico alla formazione deResponsabile: prof.L’incarico avrà per oggetto “Contributo specialistico per la predisposizione di cartografie e di indagini conoscitive per la formazione del Piano Comunale delle Coste (PCC) di Manfredonia”.Requisiti:– Diploma di Laurea quinquennale V.O. o di Laurea specialistica N.O. in Architettura;– iscrizione all’albo professionale;– possesso di partita IVA.Ulteriori competenze:– esperienza professionale nel campo delle elaborazioni cartografiche e di indagini e sintesi relative alla formazione di strumenti urbanistici; esperienza acquisita nell’uso di software di archiviazione, di elaborazione in ambiente GIS e di preparazione di materiali per la comunicazione.La spesa complessiva per l’ incarico sarà pari a € 5.000,00, importo da intendere comprensivo di IVA e oneri di legge a carico dell’ente nonché del percipiente.