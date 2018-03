Di:



Manfredonia – “DOMENICA prossima, 20 luglio 2014, torna l’appuntamento con la sagra del caciocavallo podolico e dello spezzatino a San Salvatore – frazione Montagna. Previste degustazioni di prodotti tipici della Montagna e dimostrazioni, dal pastore Pasquale Falcone, su come nasce un caciocavallo podolico. Il menù prevede:

• caciocavallo podolico;

• spezzatino tipico podolico;

• pane e pomodorini della Montagna;

• trecce allo spiedo. Il tutto alla maniera dei pastori, come quando si accampavano di notte durante la transumanza. I successivi appuntamenti si svolgeranno domenica 24 agosto con la “16^ Sagra del nodino e della bruschetta della Montagna” e domenica 14 settembre 2014 con la 46^ Festa patronale in onore di San Michele Arcangelo. Per riconciliarsi con la natura, con le tradizioni, con le sane abitudini alimentari, con lo splendido territorio in cui viviamo e le sue molteplici peculiarità l’appuntamento è per domenica prossima a San Salvatore. (comunicato stampa) LOCANDINA

San Salvatore, ‘Sagra del caciocavallo’ e dimostrazioni dei pastori ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.