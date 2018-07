All’Asp Zaccagnino di San Nicandro la festa del capocanale 2018

Di:

Foggia. Al via la prima edizione della “Festa del Capocanale”, una serata d’estate che celebra e ha il sapore del grano. Il grano raccontato sin dai riti delle sue origini e nei suoi multiformi aspetti attraverso una festa che in passato coinvolgeva tutti, segnando la fine del lavoro indomito del contadino, che dipingeva un mondo in cui le differenze sociali non esistevano o almeno per una sera venivano azzerate. Una notte stellata per ringraziare le divinità del buon raccolto. Una festa di confine per rievocare, attraverso l’odore del fieno e del grano, la storia di un luogo che ha fatto del grano la sua ragione.

Venerdì 20 luglio, a partire dalle ore 18:00, presso l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Dr. Vincenzo Zaccagnino“ di San Nicandro Garganico, si svolgerà la prima edizione della “Festa del Capocanale“.

L’evento è promosso dall’ASP “Dr. Vincenzo Zaccagnino”, da Coldiretti di Foggia con la collaborazione del Progetto di Filiera Grano duro italiano “Prime Terre” del Gruppo Casillo di Corato.

L’iniziativa nasce dalla volontà di render noto il protocollo di intesa tra la Regione Puglia, l’ASP “Zaccagnino” e il Gruppo Casillo, supportato dalla Coldiretti di Foggia. Un accordo di filiera sottoscritto per sottrarre la produzione cerealicola della ASP dall’andamento del mercato in calo e per intessere relazioni virtuose con la Casillo Group, leader mondiale del settore. La strategia aziendale è quella di dare ampio spazio alla scelta e alla certificazione delle sementi per garantire la tracciabilità del seme e dell’intero ciclo colturale.

Con l’adesione al progetto “Apulian Life Style”, promosso dalla Presidenza regionale, con l’obiettivo di diffondere i principi della sana alimentazione e promuovere la dieta mediterranea, la ASP Zaccagnino è entrata a pieno titolo nel discorso delle filiere italiane di grano duro grazie a Coldiretti, prima associazione agricola ad occuparsi di questo tema.

Tema della serata sarà “Filiere del Grano duro di Puglia: garanzie e opportunità“.

La serata sarà aperta, alle ore 18:00, dai saluti istituzionali di:

Costantino Ciavarella, Sindaco di San Nicandro Garganico

Giuseppe De Filippo, Presidente Provinciale Coldiretti

Raffaele Piemontese, Assessore Regionale al Bilancio

Leonardo Di Gioia, Assessore Regionale all’Agricoltura

Alle ore 18:30, si svolgerà una Tavola rotonda alla quale prenderanno parte:

Beniamino Casillo, Amministratore Delegato Gruppo Casillo

Mauro Tonello, Presidente S.I.S. Società Italiana Sementi

Francesco Casillo, Presidente Molino Casillo SpA

Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia

Roberto Moncalvo, Presidente nazionale Coldiretti

Introduce e modera: Patrizia Lusi, Presidente ASP Zaccagnino.

A seguire, nell’area antistante la sede dell’ASP “Zaccagnino”, agricena a cura di Campagna Amica Coldiretti con degustazioni di ostriche e cozze del Consorzio lagunare dei pescatori di Ischitella e Cagnano Varano, pane, pizza e taralli de Il Panificio del Gargano e vini delle Cantine Le Grotte di Apricena.

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Dr. Vincenzo Zaccagnino” si trova in Località San Nazario, al km 8,3 della Strada Provinciale 38 Apricena – San Nazario.

Informazioni :

ASP “Dr. Vincenzo Zaccagnino” Località San Nazario San Nicandro G.co (FG)