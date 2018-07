Attentati incendiari ai parchi eolici: 5 arresti tra Irpinia, Foggia e Pescara

Di:

Dalle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi sono impegnati in Irpinia e nelle province di Foggia e Pescara per l’esecuzione di cinque misure restrittive emesse dal G.I.P. del Tribunale di Avellino per tentata estorsione aggravata in concorso e danneggiamento seguito da incendio di strutture funzionali ai parchi eolici.

(fonte https://irpiniaoggi.it/primo-piano/attentati-incendiari-ai-parchi-eolici-cinque-arresti-tra-irpinia-foggia-e-pescara/)