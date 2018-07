Estate ricca di eventi al GrandApulia

Di:

Foggia. Un vero e proprio lido vacanze con tanto di bagnini, animatori, giochi, una maxi piscina di palline e aree relax con lettini e sdraio per intrattenere e far divertire i clienti. Ecco in cosa si trasformerà il GrandApulia fino al 19 agosto grazie a “Una vita in vacanza”, un’attività rivolta ai tanti ospiti del centro commerciale di Borgo Incoronata, in programma tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 21.00 e la domenica anche la mattina dalle 10.00 alle 13.00. Un nuovo servizio per rendere ancora più gradevole la permanenza nel centro a chi, approfittando dei saldi estivi, abbia voglia di andare a caccia dell’acquisto più conveniente e a chi sceglierà il Cine Village per gustarsi un film nelle nuovissime sale dotate di impianti audio-video all’avanguardia.

Ma il cartellone estivo del GrandApulia è ricco e per tutti i gusti. Si parte giovedì 19 luglio con una serata Happy Hour con DJ SET e SILENT PARTY, in programma dalle 17.00 alle 21.30, per proseguire domenica 22 luglio con un nuovo grande evento del Cine Village, dopo il successo di Biondo. Questa volta toccherà a Federica Carta, anche lei protagonista dell’ultima edizione del programma ‘Amici’ di Maria De Filippi. L’evento sarà, come di consueto, diviso in due momenti: il firmacopie (per il quale è necessario essere in possesso del cd) che si svolgerà a partire dalle 15.00 nella sala 1 del Cine Village e il concerto live, in programma a partire dalle 20.00 nello spazio antistante il GrandApulia ( biglietti acquistabili al seguente link http://www.grandapulia.it/cinema/).

Rinviato invece a data da destinarsi il concerto di Carmen inizialmente previsto per domenica 29 luglio. Gli appuntamenti estivi del GrandApulia proseguiranno giovedì 26 luglio con una serata Carrello Karaoke, giovedì 2 agosto con una mega Caccia al Tesoro e giovedì 9 agosto con una divertentissima Corrida.