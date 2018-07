Di:

Foggia. Un uomo e la sua bimba di 4 anni – originari di Orta Nova – sono deceduti stamani, a causa di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 673. Ferita la madre della bambina, trasportata in gravi condizioni in ospedale.

Il mezzo sarebbe uscito in modo autonomo fuori strada, probabilmente per l’asfalto reso viscido per la pioggia.

Sul posto i vigili del fuoco di Foggia e i sanitari del 118.

Lo riporta http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/foggia-17-luglio-morti-padre-bimba.html

fotogallery Enzo Maizzi