Foggia. Sono cinque i nuovi annunciati acquisti del Foggia per il prossimo campionato di serie B. Si parte da Albano Bizzarri, portiere classe 1977, con tantissime presenze in serie A e anche in passato nella nazionale argentina. Si affiancherà a Noppert.

Tra gli altri calciatori: l’attaccante Gabriele Gori e il difensore Luca Ranieri. Annunciati anche Luca Zanimacchia e il difensore Alessandro Buongiorno.