L’annosa questione. La contesa territoriale

Accompagnata da una …vasta eco ho avuto modo di leggere il saggio “storico” (si fa per dire): “Un’annosa questione: la contesa territoriale tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo”. La curiosità, confesso, è stata enorme considerato il contesto della lettura e della pubblicazione dello stesso saggio.

Ho letto… con la speranza di rilevare notizie “nuove” sull’Università sipontina, ma per molte pagine il saggista si torce e si contorce nel ripetere le stesse cose, partendo dal presupposto che i suoi ascoltatori forse ignoravano ciò che egli voleva descrivere e i documenti che voleva citare. Gran delusione; veramente si tratta di cose trite e ritrite, pane masticato e rimasticato (a proposito si legga quanto riportato su questa testata giornalistica inerente alle “usurpazioni” e agli “sconfinamenti” nella piana di Macchia).

Così, per inciso, il Sarnelli (sec. XVII), nel descrivere le chiese foranee della Città di Manfredonia, annovera la chiesetta di S.Maria della Pace (con un affresco del ‘400); ma forse questa notizia è ignorata dal saggista.

E fin qui poco male; il guaio è che il saggista indugia su molti luoghi comuni tipici di una certa letteratura “garganica” . Va pur detto che il saggista effettua delle supposizioni e sulle stesse poi vuole trarre delle conclusioni.

Ed ecco alcune “perle”.

“Le differenzia il fatto che la questione riguardo alla titolarità della piana si trascinerà, per volontà di Manfredonia, in ternini polemici anche accesi, per molto tempo ancora dopo la chiusura delle operazioni di divisione dei demani, per arrivare fino alla prima metà del Novecento” (p. 373). Veramente, dai pochi stralci di documenti citati questi “termini polemici” non si rilevano, se poi stanno in altri brani, era (ed è) opportuno riportarli (così si fa quando si vuole operare con la “Storiografia” seria).

“Dopo la scomparsa di Siponto” (p. 374). Questo tema è stato per secoli il cavallo di battaglia dei canonici montanari, che pretendevano la sede arcivescovile a Monte. Manfredonia non c’entra niente; Siponto scompare secondo le supposizioni del saggista con il terremoto e maremoto del 1222-1223 (perchè non dà una lettura a ”Casale Siponti”: l’arcivescovo è in sede, a Siponto, senz’altro fino al 1345! Ed ancora, legga “Pietro Gargano, sipontino, fondatore del monastero dei Celestini a Manfredonia”).

“Siponto quod nunc dicitur Manfridonia” (Registri della Cancelleria Angioina), e forse anche questa ricostruzione di documenti storici è ignorata dal saggista.

Per le liti e le usurpazioni perpetrate dai Grimaldi, “utili padroni di Monte S.Angelo”, a danno della Mensa arcivescovile Sipontina e dell’Università di Manfredonia rimandiamo il saggista alla lettura della “Bibliografia” pubblicata su questa stessa testata ( “Chi ha beneficiato delle sururpazioni e degli sconfinamenti…?”).

“A riprova del fatto che l’appartenenza di quell’area al tenimento di Monte Sant’Angelo era fuori discussione, un fatto acquisito…” , poi il saggista corre ai ripari “almeno a giudizio del luogotenente della Sommaria (p. 376). Nella sua mente, quindi, alberga un dubbio?

Poi si ha la disamina sul bosco Cavolecchia (pp. 386 e sgg.). Secondo il saggista, l’Amministrazione comunale della Città di Manfredonia viene posta di fronte ad una scelta: o la piana di Macchia o il Bosco Cavolecchia; l’Amministrazione sipontina sceglie Cavolecchia. E perché? Perché la stessa doveva affrontare e risolvere problematiche molte più onerose, come la bonifica delle “paludi sipontine”, la costruzione del basolato, la costruzione dei condotti fognari, lo spurgo del porto, con spese enormi. A fronte di tali spese non poteva sobbarcarsi ad altre per le liti contro gli “usurpatori” e gli “sconfinatori”, effettuati, come vien pur detto, dai “Galantuomini” di quel periodo, i cui nomi son ben noti nell’ambiente garganico. Ma queste cose pare essere ignorate dal Saggista. “Ma quante cose ignora il nostro Saggista?…”, potrebbe dire qualcuno.

Sarebbe opportuno, poi, che il saggista spiegasse meglio quanto scritto alla p. 377, circa i contrasti insorti dal 1807 in poi, la modulazione espressiva è atona.

“La Commissione, considerando che Manfredonia sorta nel tenimento di Montegargano dopo la ruina dell’antica Siponto, non ha un distretto proprio intorno al recinto delle sue mura”. Questa espressione ricorda i soprusi operati dagli “armigeri” (ben 50) degli “utili padroni di Monte S.Angelo” a danno dei macellai sipontini che avevano i loro animali a brado presso il convento dei Cappuccini, come dire l’attuale rione della “Tribuna” (da via delle antiche mura a via V.Veneto), perché, secondo le pretese, di pertinenza dei Baroni, “utili padroni…”, cioè si pretendeva di porre le mani non solo sul ponte di Pulsano, ma sulla stessa città di Manfredonia.

E poi che cosa c’entra Manfredonia con il Gargano? Qui non si tratta della “porta”, della “finestra”, del “balcone”, ecc. e chi ne ha più ne metta: il Gargano è tutt’altra cosa, o no?

“Considerato che… la formulazione non dà adito alle interpretazioni; quell’area della piana di Macchia Manfredonia non la voleva”. E si dovevano leggere ben 9 pagine per arrivare alla conclusione di questa disamina saggistica?!

E la risposta a questa mancata volontà, di cui sopra, il saggista la dà a p. 383, con le pretese dei cosiddetti “locati” (cfr. quanto scritto da A.Ciuffreda, e riportato sulle colonne di questa testata, in “ Chi ha beneficiato delle usurpazioni e degli sconfinamenti…”).

Ma il saggista scrivendo della scelta alla quale viene sottoposta l’Amministrazione sipontina, esprime “implicitamente” il suo “alto” parere sulla definizione dell’appartenenza amministrativa di Macchia. Dallo scritto del Saggista trasparirebbe la volontà da parte dei “Garganici” di disfarsi di Macchia, per non sopportare più il peso delle liti contro gli usurpatori (più di 6.000, a detta degli storici) e scaricarli su Manfredonia. Prassi costante, come la volontà di sottoporre l’Amministrazione sipontina a maggiori spese per la costruzione del tratto di strada per Macchia, con la pretesa della divisione a metà (delibera cosiliare, Università di Manfredonia, n. 42, del l2 maggio 1832).

Ma la “parure” di perle la riscontriamo a pag. 383.

“Il ragionamento seguito dal commissario, che portò alla attribuzione delle quote parti, è molto semplice”, ed il saggista fa proprio questo ragionamento. Monte S.Angelo ha 26.000 animali e 10.496 abitanti, Manfredonia ha 14.600 animali e 4.104 abitanti, naturalmente, quindi l’assegnazione di maggiore territorio (ovvero Macchia) a Monte S.Angelo; questa conseguenziale conclusione viene fatta propria dal saggista.

Strano, però, che lo stesso saggista non estrapoli questi dati a tutt’oggi in merito sia agli abitanti e sia agli… animali (questi ultimi che fine hanno fatto?)… otterrebbe risultati veramente sorprendenti per le sue proposizioni e per la sua “concettualità procedurale”.

Poi il saggista si sofferma sulle liti tra il Capitolo garganico ed il Comune di Monte S.Angelo, vero nocciolo della questione che sta molto a cuore a quegli Amministratori.

“La situazione rimase come era prima”, i “frutti” di Macchia vengono goduti dal Capitolo (della basilica), il quale ha “continuato a riscuotere i canoni su quelle terre per tutta la prima metà del secolo scorso e chi gli è subentratto, la Curia arcivescovile, continua /che peccato!/ ancora oggi a beneficiare dei proventi delle relative affrancazioni”.

Quanto è strana e rivendicativa la Storia!

E in materia di Storia ecco il “capolavoro” conclusivo del saggista.

“La questione della piana di Macchia si riaffaccerà più tardi, ai tempi dell’Enichem (meglio dire IV Centro Petrolchimico), nei momenti in cui la protesta dei manfredoniani (da buon “garganico” l’esito “sipontini” lo ripugna) contro quello stabilimento si farà più accesa, facendo intendere che l’aver lasciato – irresponsabilmente, s’intende – (l’inciso è del saggista, bontà sua…) quella area in mano di Monte Sant’Angelo, rea di aver fatto a suo tempo una scelta a cuor leggero (e sono sempre alti “pensieri” del saggista), era stata la più grande iattura di Manfredonia. Come dire che se la piana di Macchia fosse stata di dominio di questa città, l’Enichem non sarebbe sorta. Una sciocchezza!”

E siccome la formulazione dell’alto “pensiero” è del saggista, le sciocchezze le dice lui. Non solo; ma le sciocchezze continua ancora a scriverle: “E’ risaputo che quel progetto veniva da fuori, e contrastarlo avrebbe dovuto significare mettersi contro i Palazzi romani. Cosa che non era alla portata dell’Amministrazione comunale di Manfredonia del tempo a maggioranza democristiana (invece era alla portata dell’Amministrazione di Monte S.Angelo, che ha rilasciato la licenza edilizia? Amministrazione che da 50 anni ne riscuote le entrate tributarie?!), e neanche di quelle successive, di colore diverso. E’ altrettanto risaputo, infatti, che i maggiorenti locali dei partiti, indistintamente, hanno sempre accettato supinamente…”

No!, se dicente storico! No! Se dicente, si! Perché se si vuole scrivere di Storia e non di favolistica occorre avere almeno il buon senso di leggere le carte di Archivio (come pretende di aver fatto il saggista citando sempre le stesse fonti documentarie). Occorre che egli faccia un buon bagno di umilità, di conoscenza e di informativa storica (su tutte le fonti documentarie e bibliografiche delle città in questione): ed ancor più, se ha tempo (visto il grande spreco che ne ha fatto per formulare la sua ” Annosa…”), legga: “L’ubicazione del quarto Centro petrolchimico e “l’isolamento” dei socialisti sipontini”, Sud-est, n. 27, novembre – dicembre 2007.

Non è finito; sembrava così, invece il saggista ha voluto ancor meglio puntualizzare il suo “Pensiero”, scrivendo, il 14 u.s., su un quotidiano provinciale una “revisione”, una “mutilazione”, una “limatura”, una “precisazione”, un “approfondimento” di quanto riportato nel suo saggio “Una annosa questione…!?” Proprio per niente; a dire che esordisce scrivendo: “…le loro posizioni sono state esposte con la dovuta chiarezza e lucidità di ragionamento” riferendosi a chi, secondo lui, avrebbe polemizzato sulle colonne del quotidiano provinciale.

Egli si limita soltanto a ripetere già quanto scritto, con l’inciso di alcune “pietruzze”, che “perline” proprio non sono.

“Negli anni a venire il Consiglio di Manfredonia cercherà in tutti i modi di mantenere in essere la disputa sulla piana…anche in maniera subdola…” Eh, no! “Magno saggio”; non se la puo’ cavare con la sola enunciazione, ha l’obbligo di dire chi, quando, perché, con l’esposizione dei documenti che le è… tanto cara.

“Si può concludere, allora, che nonostante le pretese di Manfredonia, il Comune di Monte S. Angelo non ha perso il suo dominio sulla piana di Macchia. Dominio si fa per dire…”. Che cosa dice mai? Insomma, i “garganici” hanno goduto o no il dominio sulla piana di Macchia?

E coerentemente non poteva concludere diversamente, come a dire a se stesso: “Questi sono i fatti, altra cosa sono le parole in libertà”!

A cura del prof. Pasquale Ognissanti,

archivio storico sipontino