Maltratta padre per comprarsi la droga, arrestato 26enne di San Marco

Foggia. Ha maltrattato e malmenato il padre per estorcergli il denaro necessario a comprare droga.

M.A.P., pregiudicato 26enne del luogo, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di San Marco in Lamis con l’accusa di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni del padre.

Il genitore, pressato da continue richieste di denaro avanzate dal figlio per far fronte a debiti pregressi, contratti per l’acquisto di stupefacenti, ha dapprima subito minacce ed intimidazioni, poi vere e proprie aggressioni fisiche così, dopo l’ennesimo episodio, ha chiesto aiuto ai Carabinieri.

Quando i militari si sono precipitati presso la loro abitazione hanno sorpreso il figlio che strattonava violentemente il padre, pretendendo del denaro con la minaccia che se non glielo avesse dato lo avrebbe ammazzato a colpi di crick.

L’intervento dei militari ha quindi posto fine a quest’ultima aggressione, ma il povero genitore, nella denuncia presentata, ha esposto una serie di vessazioni, avvenute nel tempo, che era stato costretto a subire dal figlio.

Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di un parente.