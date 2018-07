Marco Masini in concerto: a Vico, 30 anni di successi

Di:

Vico del Gargano. Una carriera che prende il volo nel 1990, scavalca il millennio e approda ai giorni nostri col bilancio di oltre 7 milioni di dischi venduti: Marco Masini, il 18 luglio in concerto a Vico del Gargano, dalle 21.30 porterà sul palco di Piazza Croci 30 anni di grandi successi. Da “Disperato”, canzone con la quale il cantautore fiorentino vinse il Festival di Sanremo nella categoria giovani, alle canzoni del suo ultimo album, Marco Masini realizzato 12 album, mettendo in fila successi come “Ci vorrebbe il mare”, “Vaffanculo”, “T’innamorerai”, “Bella stronza”. Il concerto, cui si potrà assistere gratuitamente, è stato organizzato dalla Confraternita dei Carmelitani scalzi nell’ambito della Festa che celebra la devozione per la Madonna del Carmine.

L’ESTATE VICHESE PROSEGUE. Venerdì 20 luglio, con replica la sera successiva, alle 21.30 sarà Palazzo della Bella a diventare teatro per “Camera 8”, spettacolo tratto dal romanzo di Helga Schneider “La baracca dei tristi piaceri”. Domenica 22 luglio, alle 21.30 nel Chiostro di San Pietro, “Notas de Amor”, recital per pianoforte e chitarra. Il 23 luglio, alle 21.30, in Piazza San Domenico, ci saranno i 21 elementi dell’Orchestra Giovanile della Bosnia-Erzegovina coordinata da Belma Alić e diretta da Tijana Vignjevic, Il programma, consultabile sul sito ufficiale www.vocipervico.it, offrirà spettacoli fino al 4 agosto. Sabato 28 luglio (con replica il 3 agosto) sarà la volta di “Giuda”, spettacolo itinerante in 7 quadri, messo in scena al Palazzo Della Bella da Teatro K per la regia di Massimo Montagano.

Il cartellone degli eventi che animeranno Vico del Gargano fino al prossimo 9 settembre conta circa 70 date con musica, mostre, sport, teatro, fede e cultura.

Il 21, 22 e 23 luglio, via Aldo Moro si trasformerà in una bottega all’aperto per Antiquariando. Il 27 luglio, spazio al Vico Summer Festival, a cura dell’associazione Nuovi Orizzonti, con il “Cantavico” in Villa Comunale dalle ore 21.30. Tra i concerti in programma, anche quello del 18 agosto, quando in Piazza San Domenico ci saranno il gruppo storico de I Camaleonti e Uccio De Santis per un evento in onore della Festa di San Rocco a cura del Comitato Festa.

VALORIZZARE VICO TUTTO L’ANNO. La sera del 25 agosto, in Piazza San Domenico, tornerà un appuntamento di grande tradizione e prestigio: il Premio Gargano del Giornalismo sarà consegnato a un ospite d’eccezione del panorama italiano del giornalismo e dello spettacolo. “A fine stagione”, ha spiegato il sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino, “incontreremo nuovamente le associazioni per organizzare già il programma 2019, con eventi che partiranno a gennaio: puntiamo sulla destagionalizzazione, vogliamo valorizzare il nostro patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico lungo tutto l’arco dell’anno”.