Foggia,15 Luglio 2018. Una nuova giornata di sciopero per i lavoratori della SRB di Foggia, vale la pena ricordare che il 3 luglio i lavoratori del sito Foggiano si sono visti recapitare, senza alcun preavviso una procedura di licenziamento per tutti i lavoratori del sito.

Nei mesi precedenti i lavoratori hanno contrattato un premio di produzione con l’azienda e nel contempo rassicuravano gli stessi che ci sarebbero stati investimenti per il sito, ed ulteriori garanzie venivano dati alle maestranze a seguito dell’accordo commerciale con Eridania Italia, in poco più di una settimana tutto questo si è volatilizzato ed inspiegabilmente si è aperta una procedura di licenziamento collettivo che mira a chiudere uno stabilimento storico del comparto agro alimentare Foggiano senza alcuna preventiva discussione, un atteggiamento che non solo lede la dignità delle parti e dei lavoratori, ma evidenzia un atteggiamento unilaterale che non può essere sostenuto da questa O.S.

Le OO.SS. hanno chiesto anche l’intervento della Prefettura per richiedere l’annullamento della procedura ed il ritiro dei licenziamenti, la questione deve essere posta preventivamente alle parti in modo da poter discutere con chiarezza dei problemi che lo stabilimento sta attraversando, le motivazioni indicate nella procedura non sono chiare, possibile che ci sia accorga all’improvviso in una giornata delle problematiche esistenti nello stabilimento di Foggia?, che fine ha fatto l’accordo con Eridania e quali sono gli elementi che hanno invertito il giudizio sul sito di Foggia.

A nostro avviso i lavoratori del sito Foggiano non devono essere considerati lavoratori della SRB Foggia, ma a tutti gli effetti sono dipendenti della SRB, e quindi ci chiediamo tra le possibili soluzioni, eventuali possibilità per una ricollocazione in altri stabilimenti come ad esempio Brindisi, infatti nella giornata del 11 in occasione della giornata di sciopero durante l’assemblea con i lavoratori del sito, hanno confermato che lo stesso è sotto organico e potrebbe accogliere molti dei lavoratori interessati dalla procedura.

Tutte queste domande hanno necessità di una risposta e di trovare le giuste soluzioni, per questo le OO.SS. hanno chiesto ed ottenuto un incontro preliminare con la Prefettura per richiedere di annullare la procedura avviata e discutere in maniera chiara con avendo a disposizione il tempo necessario per costruire un alternativa valida per i lavoratori. L’incontro è fissato per mercoledì

alle ore 11,30 presso la Prefettura, e contestualmente all’incontro i lavoratori della SRB terranno un presidio proprio sotto la Prefettura durante l’incontro a sostegno della vertenza.

Le maestranze sono fortemente preoccupate di quanto sta accadendo, molti di loro sono giovani monoreddito ed un eventuale licenziamento sarebbe disastroso per queste famiglie del foggiano.

(Nota stampa)