Banconote e Passaporti la carta nascerà a Foggia

C’è il via libera della Banca centrale europea, Istituto po­ligrafico e Banca d’Italia pro­durranno a Foggia carta fili­granata che sarà utilizzata per le banconote e per i passaporti. La società “Valoridicarta”,la società in house costituita per questo progetto, è presieduta da Paolo Aielli amministratore delegato del gruppo Ipzs: «Que­sta fabbrica diventerà il polo europeo più evoluto anti-contraffazione – dice il manager in un’intervista – siamo orgogliosi per i risultati ottenuti in questo stabilimen­to, e pensare che doveva essere chiuso colpa dei tassi di as­senteismo e del management».

