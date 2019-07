A Otto in Cucina Giuseppe Albanese, lo chef che viene dal mare

Di:

Giuseppe Albanese, manfredoniano doc e attualmente chef consulente del locale Flamingo, porta la Puglia nel cuore ma è stato adottato, da molti anni ormai, da Bologna. È lì che dirige e segue a tempo pieno le attività divulgative del più ambizioso centro di cultura eno-gastronomica bolognese: ABC Alce Bologna Cucina. Nonostante la giovane età, Albanese vanta numerose esperienze sia a livello nazionale che internazionale. Viaggiando tantissimo ha potuto aggiungere nuove ricette e tecniche al suo bagaglio professionale, già ricco della creatività e manualità forgiati dalla Scuola di Alta Cucina del Maestro Gualtieri Marchesi.

Albanese porta la cucina pugliese in giro per Bologna: i sapori della tradizione sono il cuore del suo corso presso la prestigiosa scuola Otto In Cucina.