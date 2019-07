Il bello viene ora? Manfredonia tra dissesto e commissariamento

Di:

La città di Manfredonia sta vivendo negli ultimi mesi un vero e proprio terremoto politico, che converge entro due direttrici: il possibile dissesto finanziario, dovuto ad anni di amministrazione incapace e disattenta, che ha prodotto un debito che grava sulle spalle dell’amministrazione pubblica e dei cittadini, e l’ombra lunga della criminalità organizzata, nel suo possibile intreccio con le istituzioni, su cui invece grava il possibile commissariamento del Comune per mafia. In questa débacle politico-finanziaria, il dibattito pubblico sembra debole, disattento, incapace di produrre un’analisi che sia in grado di dare delle risposte ad una cittadina sempre più stanca e incazzata. Ci sembra doveroso, dunque, aprire uno spazio di discussione allargato e partecipato su queste tematiche, al fine di raccontare cosa sta accadendo, e discutere assieme alla città per capire da cosa si possa ripartire. L’appuntamento è dunque per un’assemblea pubblica presso Piazzale Ferri (accanto alla spiaggia libera) per Domenica 21 Luglio. Ad una breve introduzione sui fatti di questi mesi seguirà un tentativo di costruire con voi un momento di partecipazione pubblica ai temi del dibattito, provando a ricomporre con pratiche dal basso e strumenti di partecipazione attiva alla vita politica della città, una nuova attenzione popolare sul presente e il futuro della nostra città.

Nota stampa Collettivo InApnea