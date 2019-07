Manfredonia: torna la “Festa de l’Unità”, 3 giorni di dibattiti e confronto

Di:

Anche quest’anno, il 19, 20 e 21 luglio, presso Piazzale Ferri, si rinnova l’appuntamento con la Festa de l’Unità.

Una tre giorni di dibattiti e di confronto per riaffermare la dignità, la nobiltà e la forza della politica, per dare concretezza ad un partito rafforzato nella sua base di iscritti e strutturato nel territorio, aperto alla società civile e destinato alle nuove generazioni. Vogliamo tornare a parlare con chi negli ultimi anni ha abbandonato il Pd, senza timore di ragionare sugli eventuali errori commessi, rielaborando, se necessario, alcune proposte per rimettere il Partito Democratico in sintonia con le persone, a partire dal livello locale.

Al centro della Festa, quindi, una discussione sulle prospettive di rinnovamento della politica e del Pd, e sulle politiche regionali.

Tutto questo affiancato, inoltre, come di consueto, da musica dal vivo, spazi enogastronomici (Mangiamoci; Armilfrutta, frutta fresca a pezzi di Carlo Armillotta; Spritz by Un Posto al Faro) e di promozione del territorio e produzione artigianale (Latticini e formaggi del Caseificio dei Pini; Vini e Spumanti; Olio e Sott’olio; Pasta Fresca, Taralli e Dolciaria; Simchic – Creazioni, riparazioni, riciclo gioielli). Non mancherà lo sport con il Torneo 3×3 Basket.

Di seguito il programma dettagliato della Festa:

Venerdì 19 luglio

Ore 19.00: “Il Pd alla prova del cambiamento”. Intervengono: l’On. Michele Bordo, Mariagrazia Campo e Gaetano Prencipe. Modera: Felice Sblendorio.

Ore 21.00: il cantautore Folco Sbaglio che, oltre a sue composizioni, riprodurrà anche pezzi della migliore tradizione cantautorale italiana. Il concerto sarà aperto dai giovani “Potato Acoustic Trio”, il cui repertorio si muove all’interno del mondo indie dei giorni nostri.

Sabato 20 luglio

Ore 18.00: Torneo 3×3 Basket.

Ore 19.00: “Regione Puglia, tra presente e futuro”: Felice Sblendorio intervista il consigliere regionale Paolo Campo.

Ore 21.00: la “Harlem Blues Band” del grande chitarrista Matteo Fioretti.

Domenica 21 luglio

Ore 18.00: Torneo 3×3 Basket e, a seguire, la premiazione del Torneo.

Ore 21.00: i “Lucio e Lucio”, con l’omaggio alla musica di Lucio Battisti e Lucio Dalla.

In conclusione, l’estrazione dei Premi della Lotteria della Festa.