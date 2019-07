Orgoglio Miglio per A2 della Cestistica Città di San Severo

Di:

“Esprimo l’orgoglio più profondo che ogni sanseverese prova in questo momento per l’ammissione della Cestistica Città di San Severo al campionato di serie A2, un traguardo che la nostra società ha dimostrato di meritare sul campo e che ora è stato formalizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro”.

Il Sindaco avv. Francesco Miglio si sofferma sulla notizia che ha reso felici l’intera città con l’ammissione in serie A2 della Cestistica che così giocherà per la seconda volta nella sua storia il secondo campionato italiano: “Oggi è un momento di grande gioia – continua il Sindaco Miglio – che vogliamo condividere con tutti i tifosi, indirizzando il plauso più sentito a tutta la dirigenza, al Presidente Amerigo Ciavarella ed a tutti i suoi collaboratori per il prezioso lavoro svolto in questi anni. La serie A2 è il giusto tributo al loro impegno, alla passione, ai tanti sacrifici economici di questi anni, che saranno ancora più corposi per questa stagione ormai alle porte che non può che non rappresentare un ideale trampolino di lancio per la nuova programmazione tecnica già avviata. Rivolgo un accorato appello a tutte le forze imprenditoriali della città per sostenere tutti insieme questa passione e questo livello di assoluta eccellenza dello sport italiano”.