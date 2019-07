Orta Nova, rapina a camion di sigarette: banditi fuggono con l’intero carico

Di:

Assaltato camion carico di sigarette, lungo la Statale 655, all’altezza dello svincolo per Orta Nova. La rapina è avvenuta questa mattina, intorno alle 9, quando quattro soggetti, tutti armati e travisati, hanno ‘agganciato’ il mezzo e costretto il conducente ad arrestare la marcia. A quel punto, l’uomo è stato ‘caricato’ con forza sull’auto dei banditi, mentre un membro della commando si è messo al volante del camion, portando via l’intero carico. Il bottino è stato quantificato in dieci bancali di tabacchi lavorati esteri, il cui valore commerciale non è stato ancora identificato.

Il camion è stato poi ritrovato abbandonato sul ciglio della Provinciale 85. L’autista, invece, è stato ‘liberato’ nelle campagne di Orta Nova, da dove ha lanciato l’allarme. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. La vittima di rapina, sotto shock, non ha riportato particolari conseguenze fisiche.

Fonte: FoggiaToday