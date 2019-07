Di:

Foggia, 17 luglio 2019. Modalità di gestione delle risorse del Piano sociale di zona e dei fondi destinati a fronteggiare le gravi emergenze sociali presenti in città. Pippo Cavaliere, ricordando le forti polemiche in campagna elettorale per un atto, poi revocato, su assegnazioni di fondi ad un’associazione, torna sul tema per lanciare “una commissione che controlli le modalità di gestione dei fondi per contrastare il disagio sociale”.

Fa riferimento a “Foggia Children”, il progetto presentato agli inizi di maggio da una serie di associazioni per approfondire la conoscenza delle povertà educative. “Anche in questo caso- prosegue Cavaliere- il terzo settore si è attivato per supplire alle carenze di enti ed istituzioni a cui spetta dare risposte ad un numero crescente di persone”.

Come più volte sottolineato in campagna elettorale da Cavaliere, Foggia, dallo studio elaborato dal professor Cottarelli della Cattolica di Milano, è collocata all’ultimo posto nella classifica sull’efficienza ed il rendimento della spesa per i servizi al cittadino. “Nella sostanza, quando risorse pubbliche destinate a soddisfare esigenze sociali s’intrecciano con azioni mirate a tutelare o agevolare interessi personali, il risultato di questa azione non potrà che essere negativo. Bisogna partire dall’analisi delle cause che hanno impedito di mettere a frutto i milioni di euro destinati alla spesa sociale nella città Foggia e che non hanno prodotto i risultati attesi”. Sui motivi della commissione per gestire i fondi assegnati, precisa: “C’è l’esigenza di verificare i meccanismi e gli esiti di una gestione a volte opaca che ha suscitato più di un dubbio e di un sospetto tra gli operatori del settore e che, in diverse circostanze, ha dato la sensazione di operare al limite della legittimità e, talvolta, della liceità, con particolare riferimento ai criteri posti a base della concessione dei benefici economici.

Fare chiarezza sul Piano sociale di zona accertando, dunque, che ogni euro sia stato speso per fronteggiare le sacche del bisogno”. Lo spirito con cui si avanza la richiesta è “risposta istituzionale al dovere morale e politico di agire con trasparenza e nell’esclusivo interesse e nel rispetto di chi avrebbe potuto beneficiare di quelle provvidenze e che invece non ha trovato ascolto, consapevole del ruolo istituzionale di consigliere comunale di minoranza e della necessità di collaborare, pur dai banchi dell’opposizione, a migliorare l’amministrazione dei beni comuni e dei fondi pubblici”.