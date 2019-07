San Severo, omicidio Roberta. L’autopsia rivela: morta per annegamento

Di:

San Severo, 17 luglio 2019. È stata effettuata l’autopsia sul corpo di Roberta Perillo, 32 anni, uccisa a San Severo dal fidanzato Francesco D’Angelo la scorsa settimana. L’esito del medico legale Luigi Cipolloni ha rivelato che la donna è morta per annegamento, e non per strangolamento come ipotizzato al momento delle prime indagini. Il killer dunque avrebbe riverso la vittima nella vasca quando questa era ancora viva. Previsti per venerdì mattina i funerali, giorno in cui sarà proclamato lutto cittadino.