“Sciale degli Zingari quale verità? Verso un caso giurisprudenziale?”

Manfredonia, 16 luglio 2019. Il Supercondominio “Sciale degli Zingari”, più comunemente conosciuto come “Persichetti”, prende questo nome perchè – a partire dai primi anni ’70 -, l’intero litorale sud di Manfredonia è interessato da importanti opere di urbanizzazione, tra queste la creazione del villaggio suddetto.

“Persichetti” è un complesso turistico residenziale composto da circa 330 unità ed è caratterizzato da “spazi comuni” che sono gli elementi di un vero e proprio condominio.

Da raccolta dati, all’inizio della sua attività la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali spazi viene gestita dal costruttore; a seguito del dissesto della ditta costruttrice, la gestione passa negli anni a diverse figure. Tra queste, prima del 2012, alcuni condomini fondano un’associazione senza scopo di lucro denominata “Associazione Pro-Sciale” per la tutela del bene comune e gestiscono il villaggio fino al 2012 quando, dopo una serie di vicissitudini, si costituisce di fatto e di diritto la nuova figura del “ Supercondominio” denominato “Sciale Degli Zingari”.

Da subito contestata da una parte di condomini, nel complesso assorbe le gestioni precedenti e, in continuità con le stesse, gestisce a tutti gli effetti il complesso villaggio fino alle dimissioni dell’amministratore in carica e la nomina di un nuovo amministratore (Nicola Ferrara) con relativa approvazione del bilancio nel 2014.

Da raccolta dati, nel susseguirsi di vicissitudini, nel 2013 alcuni condomini si riuniscono e senza – come risulterebbe -convocare tutti i condomini (come previsto dal codice civile in tema di supercondominio) decidono di costituire una nuova associazione denominata “Associazione Sciale degli Zingari” nominando prima nel verbale un amministratore e successivamente un altro. Tale associazione avrebbe creato un nuovo codice fiscale cominciando la propria attività tralasciando ipoteticamente le precedenti gestioni, i fornitori senza il dovuto, tanti condomini che erano in credito senza restituzione delle somme dovute ma soprattutto non sciogliendo le incombenze precedenti, tra queste, la revoca dell’amministratore, con scioglimento del super condominio legittimamente costituito e la cancellazione del codice fiscale suddetto.

Dal 2014 in poi il villaggio ha di fatto 2 codici fiscali con due “amministratori”: da un lato il primo in continuità di fatto e di diritto con le gestioni precedenti, il quale – pur essendo lasciato senza alcuna disponibilità di cassa e mai revocato -, continua il suo operato, senza retribuzione, con contenziosi in atto.

Dall’altro il legale rappresentante della neo costituita associazione che, dal 2014, gestisce altre incombenze del villaggio senza ipoteticamente aver dato continuità alle precedenti gestioni, nè convocato un’assemblea con la totalità dei condomini.

In questa “confusione” fioccano le sentenze ed il contenzioso condominiale va alle stelle con cause di ogni tipo: impugnative di delibere, decreti ingiuntivi, opposizioni a decreti ingiuntivi, denunce penali, possibili episodi di inquinamento ambientale (depuratore).

Probabilmente chi sarà veramente danneggiato da tutto questo saranno i condomini che, oltre a dover pagare (per centinaia di migliaia di euro) tutti i professionisti nominati, tutti i fornitori, tutte le utenze, e chissà eventuali danni arrecati, si trovano ad avere un livello di contenzioso e responsabilità che altro non fa che danneggiare il valore dei loro immobili situati in uno dei villaggi che era un fiore all’occhiello della Riviera Sud.

Rimane da domandarsi: ma si può fare? In tema di condominio si può non pagare ipoteticamente precedenti fornitori e decidere di aprire un codice fiscale senza alcuna continuità? Alla luce di tutto questo, si attendono le decisioni della magistratura adita, mentre il Villaggio Persichetti rischia di diventare un caso giurisprudenziale addirittura di livello nazionale!

(Lettera aperta; Manfredonia, 17 luglio 2019)