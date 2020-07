Antonio De Pasquale “8 anni di udienza, un calvario: alla fine la verità ha trionfato”

Lucera, 17 luglio 2020. “Come qualcuno ancora ricorderà, all’alba del 14.6.2011 venni attinto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. Era il periodo in cui la Procura di Lucera effettuava continue ed eclatanti operazioni giudiziarie che, sovente, avevano come destinatari gli amministratori del comune di Lucera. Venni accusato di concussione per aver fatto pressioni, attraverso il mio ruolo di consigliere comunale, al fine di ottenere assunzioni presso la Lucera service srl, che gestiva e gestisce il trasporto pubblico locale. Rimasi agli arresti domiciliari per 17 giorni, costretto ad assistere al risalto giornalistico che la vicenda ovviamente ebbe. Il mio nome fu sbattuto in prima pagina e subii l’interdizione temporanea dal ruolo di consigliere comunale fino al 1° settembre del 2011. Per affrontare nel modo più limpido possibile il processo, decisi di abbandonare la mia carriera politica, nonostante avessi la fiducia dei cittadini di Lucera, dato che ad ogni elezione risultavo essere fra i candidati con il maggiore consenso. Ho dovuto affrontare un processo che è durato otto anni. Otto anni di udienze, otto anni di calvario, per me e per la mia famiglia. Ma alla fine, la verità ha trionfato”.

Lo riporta in una nota inviata a StatoQuotidiano il dr. Antonio De Pasquale.

“Il Tribunale di Foggia in composizione collegiale, con la sentenza del 19.11.2019, passata in giudicato da pochi giorni, mi ha assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Questo perché nessuna prova e nessun elemento di alcuna mia pressione e nessun utilizzo della mia funzione di consigliere è mai stato trovato e portato nel processo dalla Procura della Repubblica. Insomma, ho subito un’onta giudiziaria per nulla ed alla fine, sono riuscito a provare la mia assoluta innocenza. Ho avuto sempre fiducia nell’operato della Magistratura giudicante, la quale ristabilendo la verità dei fatti, mi ha restituito la mia dignità di uomo libero ed onesto. Ringrazio la mia famiglia ed i tanti amici che mi sono rimasti accanto, confidando nella mia innocenza e dedico questo risultato a mia figlia Teresa.”