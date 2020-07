“Basso Tavoliere, mafia cerignolana ha forte legame con il territorio”

Roma, 17 luglio 2020. “Nel basso Tavoliere, la mafia cerignolana, identificabile soprattutto con i clan DI TOMMASO e PIARULLI, conferma il forte legame con il territorio, cosa che le consente di essere un punto di riferimento anche per altri sodalizi, oltre che anello di congiunzione tra fenomeni criminali diversi, come i clan foggiani e baresi ed i gruppi

della criminalità andriese e bitontina946. Emblematica, al riguardo, l’operazione “Nemesi” (15 novembre 2019) che ha messo in luce come un esponente di spicco del clan PIARULLI948 fungesse da canale di approvvigionamento di sostanze stupefacenti per i clan D’ABRAMO e SFORZA, legati al sodalizio PARISI-PALERMITI di Bari, operanti ad Altamura”. E’ quanto emerge dalla Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento – Luglio/Dicembre 2019, relativa all’attività svolta e ai risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia.

“La mafia cerignolana ha sviluppato nel tempo un modus operandi sempre più sofisticato, verosimilmente favorito dall’esistenza di un organo decisionale condiviso e da ingenti disponibilità di mezzi e risorse finanziarie, che le hanno permesso di infiltrarsi in importanti segmenti economici su tutto il territorio nazionale, dimostrando RINO-LANZA. Complessivamente considerate, le attività criminali prevalenti nella provincia dauna – ovvero i traffici di stupefacenti, le estorsioni ed i reati predatori – confermano la tendenza a instaurare collaborazioni trasversali tra i gruppi facenti capo alle diverse macro-aree. Quali caratteristiche comuni permangono le forme di pendolarismo e, con maggiore insistenza, la presenza in pianta stabile nelle vicine regioni del Molise e dell’Abruzzo. Nel semestre in esame è confermata, in tutta la provincia, una massiccia presenza di armi, sequestrate a pregiudicati in occasione delle operazioni più eclatanti ma anche a soggetti incensurati, in flagranza di reato, nel corso di ordinari servizi di controllo del territorio”.