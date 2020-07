Benvenuti a Manfredonia “Basiliche chiuse, e tanti giovani laureati costretti ad andare via”

Manfredonia, 17 luglio 2020. “Fa tanta rabbia vedere questa immagine: turisti rimasti fuori, costretti ad ammirare solo a distanza le “Due Basiliche” di #Siponto. E pensare che ci sono manfredoniani laureati in Beni Culturali o Archeologia, giovani e meno giovani preparatissimi che saprebbero raccontare, a tutti noi e a eventuali turisti, tanta Storia (e non solo) sui siti archeologici di #Manfredonia e dintorni. Gente molto preparata fuggita altrove o costretta a fare tutt’altro per sopravvivere. Inutile raccontare favolette: la realtà quotidiana dimostra che non c’è intenzione alcuna di investire sulla cultura locale e sulla cultura in generale a #Manfredonia, e forse non c’è mai stata”.

“Se si ha realmente intenzione di valorizzare il nostro patrimonio culturale si facesse un bando serio per posizioni CULTURALI (es. guide turistiche) per siti e musei come Castello, Basilica di Siponto, Ipogei Capparelli, San Leonardo con selezioni ONESTE e meritocratiche per gente PREPARATA e soprattutto giustamente RETRIBUITA in rapporto al grado di preparazione senza sfruttamento gratuito, non le solite selezioni fittizie per mettere a lavorare gli “amici di amici” o i raccomandati di turno come promesso durante un caffè offerto “ammízze u Còrse” in sede di campagna elettorale in cambio di voti. Si vedono le conseguenze infatti. Eccole qui in questa foto, bèlle assè. Come dite? Sòlde non ce ne stánne? Non è vero, se una cosa la si vuole fare e bene i fondi si trovano eccome. Investimento su gente preparata e su buona sponsorizzazione CULTURALE del territorio potrebbe avere un ritorno economico e di immagine per tutta la comunità, oltre che creare nel tempo opportunità di lavoro che oggi nemmeno ipotizziamo. Invece i nostri giovani manfredoniani laureati e preparati fuggono da qui, andando ad arricchire e valorizzare altri luoghi che spesso, sotto il profilo artistico-culturale, hanno anche meno da offrire di Manfredonia”. #visitMafedonia #goodbyeManfredonia

E’ quanto riportato in data odierna sulla pagina “Benvenuti a Manfredonia”.