Campo: “L’ospedale San Camillo è più funzionale, efficiente, accogliente”

Inaugurazione Nuovo Reparto Ospedale San Camillo De Lellis

L’ospedale San Camillo è più funzionale, efficiente, accogliente. Chi dice il contrario, mente.Con il presidente Michele Emiliano, il direttore generale della Asl Foggia Vito Piazzolla, i dirigenti e il personale medico abbiamo inaugurato il reparto di Senologia, dotato di un ottimo mammografo, e visitato i reparti riqualificati grazie agli investimenti della Regione Puglia.Già oggi, inoltre, è possibile effettuare interventi in day service multidisciplinare di Ginecologia e Chirurgia Generale: ne sono già stati fatti tre.Presto sarà attivato il day service multidisciplinare che si occuperà di interventi di ortopedia, urologia, oculistica, ginecologia e ostetricia. Proprio per ginecologia e ostetricia si sta allestendo una sala operatoria, mentre è già funzionante la strumentazione, microscopio ottico compreso, per l'oculistica. Altro step operativo sarà l'attivazione di 40 posti letto destinati alla riabilitazione; servizio per cui sono già state acquistate le apparecchiature fisiatriche e ultimata la piscina.Maggiore operatività vuol dire più personale. Nello specifico saranno a bevissimo assunti: 15 medici, altrettanti infermieri e 80 operatori socio-sanitari.In particolare, lo svolgimento dei concorsi per i dirigenti medici garantisce il mantenimento dell’autonomia e smentisce ogni ipotesi di accorpamento del San Camillo ad altre strutture. La programmazione per l'immediato futuro prevede: l'acquisto di un ecografo per la Chirurgia; l'assunzione di un radiologo per la Senologia; la riattivazione del servizio mobile di mammografia, a vantaggio dei comuni della Capitanata.L’impegno profuso in questi anni ha prodotto più qualità nell’assistenza e maggiori capacità d’intervento. E oggi ne ho avuto l’orgogliosa conferma.#SullaBuonaStrada ASL Foggia Michele Emiliano Regione Puglia

Pubblicato da Paolo Campo su Giovedì 16 luglio 2020