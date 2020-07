Cerignola, spaccia cocaina a bordo di una bici: arrestato

Cerignola, 17 luglio 2020. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cerignola hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti P.G., 51enne di Cerignola, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato notato dai Carabinieri mentre, nel centro storico cittadino, a bordo di una bici elettrica, cedeva un oggetto ad altra persona, anch’essa a bordo di una bici elettrica, che, alla vista dei militari, si è subito allontanata. Insospettiti, questi ultimi hanno bloccato e perquisito il 51enne. Nascosti nei suoi pantaloncini, hanno trovato due contenitori per medicinale al cui interno erano occultate 17 dosi di cocaina. All’interno del borsello indossato dall’uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto la somma contante di 225 euro. Bicicletta, sostanza stupefacente e denaro, quest’ultimo ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio, sono stati sequestrati. Il 51enne è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Dopo aver convalidato l’arresto, il Gip del Tribunale di Foggia ha applicato nei confronti dell’arrestato la misura degli arresti domiciliari.