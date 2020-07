Classifica facoltà Giurisprudenza: Foggia prima al Sud

Per il prossimo anno accademico, le migliori università di Giurisprudenza sono, nell’ordine: Piemonte Orientale; Trento; Milano Bicocca. I tre atenei si classificano con punteggi compresi tra i 100.5 punti dell’università piemontese e i 96 della Bicocca.

In generale, la classifica università Giurisprudenza premia gli atenei del Centro-Nord. Bisogna scendere alla 15esima posizione per trovare l’Università di Foggia, prima delle Università a Sud di Roma nella lista stilata dal Censis, mentre Roma Tre si piazza solo due posizioni più in alto. Sono 34, invece, le università conteggiate in tutto.

La situazione non cambia molto se si leggono i dati relativi agli atenei non statali. A fronte di nove università in totale, la Bocconi di Milano e la LUISS di Roma occupano le prime due posizioni, seguite subito dopo da un altro ateneo lombardo, la LIUC Cattaneo. In fondo alla classifica, invece, si trova l’Università Kore di Enna.

Fonte: catanialiveuniversity