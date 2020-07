Confederazione AEPI: “Accesso a Medicina: basta limiti”

“Quello che è accaduto in questi mesi, durissimi, merita una riflessione e un provvedimento urgente: il superamento del sistema di programmazione e limitazione dell’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia”. La Confederazione AEPI (Associazioni Europee di Professionisti e Imprese) scrive al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai ministri dell’Università e della Salute, rispettivamente Gaetano Manfredi e Roberto Speranza. “La legge 234/1999- spiega- pone in seria difficoltà il Sistema sanitario nazionale e la sanità privata, dal momento che ogni anno il saldo tra pensionamenti e nuove assunzioni di medici è negativo. Tutto questo non riesce ad assecondare le esigenze del settore, con implicazioni molto gravi per alcune specializzazioni come anestesia e rianimazione, pediatria, emergenza e radiologia la cui carenza appare irreversibile, anche con l’introduzione del provvedimento quota 100”.