Covid Puglia, 5 positivi: 2 nel Foggiano. Lopalco “Cittadini di rientro dall’estero”

Bari, 17 luglio 2020. Sono stati registrati 1719 test, oggi in Puglia, per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati: tre casi relativi a residenti in provincia di Bari; due casi relativi a residenti in provincia di Foggia. NON sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 211.843 test. 3.929 sono i pazienti guariti. 70 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.547 così suddivisi:

1.497 nella Provincia di Bari

382 nella Provincia di Bat

661 nella Provincia di Brindisi

1.171 nella Provincia di Foggia;

525 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

30 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 17-7-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/AMLSo

^^^^^^^^^^^^

Dichiarazione del prof. Pier Luigi Lopalco, coordinatore delle emergenze epidemiologiche della Regione Puglia: “La abilità e la professionalità dei Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno permesso di testare tempestivamente i casi di alcuni cittadini di rientro dall’estero che si sono autosegnalati sul sito regionale. Solo la registrazione sul sito https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus permette al sistema di prevenzione regionale di individuare potenziali casi sospetti e di invitarli a eseguire i test diagnostici. La situazione resta comunque sotto il controllo delle Asl e ogni caso viene tracciato con la relativa indagine epidemiologica sui contatti stretti. Dovremo abituarci nei prossimi giorni alla possibile rilevazione di altri casi che – se sotto controllo – non rivestono particolari problematicità per la salute pubblica generale”.