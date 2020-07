Da Lesina la storia di un amore con il Lago

Bari, 17 luglio 2020. Questo è il racconto di una vita sul lago, un legame profondo e intimo, viscerale e passionale, che si trasforma sempre.

– Pantàn per me è tutto, ciò che mi riempie gli occhi e il cuore tutti i giorni, la mia ispirazione quotidiana..è da qui che tutto ha inizio! , dice Primiano D’Addetta, protagonista del visual storytelling che sta spopolando sui social. – Il videodoc è il risultato di una settimana di riprese, qualche bicchiere di vino, un bagno nel lago, incontri e risate – afferma Luciano Castelluccia, autore del video insieme a Pasquale D’Apolito di 28mm Studio – un omaggio a tutti coloro che vivono e lavorano a stretto contatto con la natura per offrirne i frutti più buoni a tutti -.