DIA: contaminazione PA, citata operazione Madrepietra ad Apricena

Roma, 17 luglio 2020. “(..) in particolare sulla direttrice Apricena-Vico del Gargano-Rodi Garganico, risvegliando i vecchi contrasti del gruppo con i DI SUMMA-FERRELLI. Il 25 luglio 2019, ad Apricena e San Severo, la Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare nei confronti di tre persone ritenute responsabili, in concorso ed a vario titolo, di estorsione” E’ quanto emerge dalla Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento – Luglio/Dicembre 2019, relativa all’attività svolta e ai risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia.

“Agli indagati sono stati contestati due cavalli di ritorno, consumati nel settembre 2018 tra San Severo ed Apricena, e dall’inchiesta è emerso il ruolo centrale di un pregiudicato di San Marco in Lamis, contiguo alla criminalità organizzata. Per quanto attiene a forme di contaminazione della pubblica amministrazione, particolarmente significativa è stata l’operazione “Madrepietra”, nell’ambito della quale, il 23 luglio 2019, ad Apricena (FG), la Guardia di finanza ha dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di amministratori locali, professionisti ed imprenditori, tutti gravemente indiziati di condotte illecite nell’ambito delle procedure di assegnazione dei lavori in gare d’appalto, indette dall’Ente locale tra il 2014-2018, per lavori di manutenzione del patrimonio comunale,

viabilità stradale, abbattimento alberi ed installazione di impianti di video-sorveglianza”.