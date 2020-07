DIA “Criminalità lucerina nei traffici di droga in Abruzzo e Molise”

Lucera, 17 luglio 2020. “A Lucera si registra la presenza di piccoli gruppi, spesso composti da giovanissimi, dediti alla commissione di reati predatori ma soprattutto allo spaccio di sostanze stupefacenti, attività che li porta ad interagire con le vicine piazze di Foggia, San Severo e Cerignola. Peraltro verso, invece, il ritorno in libertà di figure di vertice della

locale criminalità sembra favorire la propensione da parte dei clan storici RICCI, CENICOLA e BARBETTI a riaffermare la propria preminenza sul territorio, con proiezioni anche extraregionali, tenuto conto che alcuni di questi gruppi si sono ormai specializzati nel rifornimento delle piazze di spaccio molisane ed abruzzesi. Ciò risulta confermato, da ultimo, dalle operazioni “White Rabbit” dello scorso semestre e “Drug Wash” del 24

luglio 2019”. E’ quanto emerge dalla Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento – Luglio/Dicembre 2019, relativa all’attività svolta e ai risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia.

“Quest’ultima operazione ha riguardato un gruppo, con a capo un pregiudicato nipote dell’ergastolano boss del clan BAYAN, attivo tra Lucera e la provincia di Campobasso nello spaccio di cocaina e di hashish. La presenza della criminalità lucerina nei traffici di stupefacenti sul territorio abruzzese e molisano trova, inoltre, riscontro anche nella già descritta operazione “Friends” del 20 novembre 2019, che ha fornito elementi circa una parziale ricomposizione dei clan PAPA e RICCI, rivelatisi ancora capaci di ritagliarsi un ruolo importante nel mercato del narcotraffico, in ragione dei rapporti d’affari con la malavita cerignolana e la mafia garganica e potendo vantare canali di approvvigionamento presso le organizzazioni camorristiche in Campania (come il clan CESARANO, operante tra Pompei e Castellamare di Stabia)”.