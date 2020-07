DIA “Mafia nel Foggiano: organici decimati, manovalanza tra i millennials”

Roma, 17 luglio 2020. “Un altro fenomeno che può genericamente riferirsi all’intero territorio foggiano riguarda la necessità, provocata dagli arresti e dalla decimazione degli organici, di reperire la “manovalanza” tra giovanissimi, i cd. “duemila”, ormai regolarmente impiegati dalle consorterie nel racket e nelle rapine. Se da un lato le giovani leve sono favorite dalle carenze di organici nei tentativi di scalata delle gerarchie criminali, dall’altro si assiste al proliferare di baby-gang che, animate da un sempre più diffuso sentimento di mal sopportazione della legalità, danno vita a forme di violenza fini a sé stesse”. E’ quanto emerge dalla Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento – Luglio/Dicembre 2019, relativa all’attività svolta e ai risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia.

“La gran parte delle più rilevanti operazioni concluse nel semestre confermano come tutta la criminalità organizzata foggiana si stia proiettando verso tutte quelle attività funzionali al riciclaggio e al reimpiego di proventi illeciti, anche attraverso intestazioni fittizie, specie nei settori dell’agro-alimentare, del turistico alberghiero e della pesca. Proprio in materia di riciclaggio, è emerso l’ennesimo legame tra l’area del Gargano e la‘ndrangheta nell’ambito dell’operazione “Rinascita Scott”, del 19 dicembre 2019, coordinata dalla DDA di Catanzaro. Nel corso delle investigazioni è emerso come elementi di una famiglia d’imprenditori, originari del Nord Italia ma da anni residente a San Giovanni Rotondo, attivi nel settore ricettivo-alberghiero, siano stati coinvolti in operazioni di riciclaggio poste in essere dalla cosca calabrese dei MANCUSO”.

“L’interesse alla collaborazione con il clan calabrese sarebbe stato originato dall’esigenza di recuperare una propria struttura che era stata oggetto di una procedura fallimentare, poi tornata nella disponibilità degli imprenditori grazie a complesse operazioni societarie, soggetti prestanome e, soprattutto, grazie all’impiego “nelle proprie strutture alberghiere del denaro di provenienza illecita oggetto dell’operazione riciclatoria”, tutte condotte aggravate ai sensi dell’art. 416 bis 1 c.p., in quanto realizzate al fine di favorire l’associazione mafiosa. Infine, il 7 ottobre 2019, la Guardia di finanza di Foggia ha dato esecuzione al decreto di sequestro nell’ambito del procedimento di prevenzione a carico di un commercialista foggiano coinvolto nell’operazione antimafia della DDA di Milano denominata “Security”. L’indagine aveva appurato l’esistenza di un’associazione criminale che avrebbe favorito anche gli interessi della famiglia catanese dei LAUDANI”.