DIA “San Severo resta epicentro delle dinamiche criminali della Provincia”

Roma, 17 luglio 2020. “Anche nell’area del Tavoliere sono confermate la commistione d’interessi e le collaborazioni tra i gruppi criminali locali, foggiani e del Gargano. Inoltre, la mafia sanseverese e quella cerignolana continuano a dare prova di centralità rispetto ai traffici illeciti che si svolgono nell’intera Regione e, in qualche caso, su tutto il territorio

nazionale”. E’ quanto emerge dalla Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento – Luglio/Dicembre 2019, relativa all’attività svolta e ai risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia.

“La cittadina di San Severo resta epicentro delle dinamiche criminali della provincia per il ruolo strategico assunto nel traffico degli stupefacenti, con proiezioni anche extraterritoriali grazie ai forti legami con la camorra, la ‘ndrangheta e la criminalità albanese. Nell’area continua il riassetto degli equilibri portato avanti dal gruppo LA PICCIRELLA-TESTA, contrapposto al clan NARDINO nella guerra di mafia ben delineata dall’operazione “Ares” del 6 giugno 2019, ampiamente descritta nella precedente Relazione Semestrale. Inoltre, come precedentemente evidenziato, le risultanze processuali e investigative del periodo in esame confermano sia la posizione di forza acquisita dal clan LA PICCIRELLA – il cui capo resta anche uomo di fiducia del capoclan MORETTI – sia, conseguentemente, l’influenza della batteria foggiana dei MORETTI-PELLEGRINO-LANZA. Tale rapporto ha consolidato il peso della mafia sanseverese anche nei vicini comuni di San Paolo di Civitate, Apricena, Poggio Imperiale e soprattutto Torremaggiore, nonché degli interessi criminali dei MORETTI-PELLEGRINO-LANZA nei settori degli appalti pubblici e della gestione dei rifiuti nell’area dell’alto Tavoliere”.

“Con riferimento a quest’ultimo settore, un ruolo rilevante è stato svolto da un imprenditore operante nel settore dei rifiuti, arrestato nell’ambito della già descritta operazione “Hydra”, ritenuto responsabile di aver promosso un sodalizio dedito ad operazioni di autoriciclaggio e truffa, utilizzando le società di famiglia. Le capacità dimostrate nell’espletamento dei compiti, sia operativi che strategici (come la cura degli interessi economici del sodalizio), hanno permesso all’imprenditore di scalare le gerarchie della cosca e diventare uomo di fiducia dei capi dei clan LA PICCIRELLA e MORETTI, circostanza peraltro documentata già in occasione di un summit tenuto a Pescara il 2 giugno 2017. L’indagine ha ricostruito, infine, uno degli omicidi compiuti nella guerra di mafia a San Severo, individuando quale responsabile del delitto un dipendente dell’azienda operante nella raccolta dei rifiuti”.