Fallucchi: “Un turismo che si occupi di grandi ricettività e di piccoli borghi”

Gargano, 17 luglio 2020. “Solo chi è nato qui, chi conosce questa terra, può capire cosa intendo e cosa provo quando parlo del Gargano, quando parlo di Don Nunzio e Cavallo, l’antica masseria a vocazione agricola e turistica che ho restaurato e che gestisco da qualche anno. Un luogo diventato testimonianza della cultura e delle tradizioni della terra di Puglia”.

Anna Maria Fallucchi, candidata al consiglio regionale con Fitto, posa con “le nunziatine”, che insieme a lei contribuiscono all’andamento della masseria. Tante se ne vedono sul Gargano ma molte, troppe, sono abbandonate. Vedere le storiche dimore della sua terra ristrutturate e non lasciate al loro destino, è uno dei desideri censiti e studiati in un libro, da lei finanziato, “Masserie nella terra dei laghi”, scritto da Alex Di Muzio.

“La masseria è il mio piccolo mondo, un luogo di ricerca, di ritrovo e partirò da questa esperienza straordinaria, dall’impegno e dalla passione che da sempre mi animano, per dare il mio contributo attivo al servizio della mia gente, della Capitanata. Convinta delle enormi potenzialità ancora inespresse di questo territorio, anche per le responsabilità di una politica lontana e indolente”.

Così commenta il suo impegno verso le regionali e quella politica che ha vissuto e respirato sin da bambina, in famiglia, fra parenti senatori e sindaci. Ma l’ultimo assessore garganico, ricorda, “si chiamava Peppino Affatato ed era in giunta ai tempi del padre di Fitto”, attuale candidato del centrodestra alle regionali. Una vita fa, insomma.

Intanto i turisti continuano a premiare e scegliere la Puglia anche dopo il lockdown da Covid-19. “La nostra regione resta meta tra le più ricercate ma l’economia del turismo è stata pesantemente colpita dalla pandemia e dalle misure introdotte per contenerne la diffusione. Per il futuro,

molto dipenderà dai buoni investimenti in qualità dei servizi e formazione del personale che gli operatori intenderanno avviare, altro da una nuova classe politica che sappia intercettare, rispondere al cambiamento, e parlare ai territori ed ascoltare i loro bisogni”. Il punto è “destagionalizzare i flussi, promuovendo i piccoli come i grandi eventi, che si occupi di grossa ricettività come di piccoli borghi da valorizzare per unicità e bellezza, che ponga la tutela ambientale al primo posto dei punti di una prossima agenda politica”.