Fitto ieri a Foggia per salutare gli amici di Fdi e della Capitanata

Foggia, 17 luglio 2020. Compilare le liste per le regionali con la riserva della legge sulla doppia preferenza e relative conseguenze del mancato rispetto della presenza femminile – la legge sarà in discussione in consiglio comunale a fine luglio, probabilmente- lascia in sospeso alcune caselle. Ieri Raffaele Fitto è stato a Foggia presso la sede di Fdi ieri sera dove ha incontrato alcuni rappresentanti candidati alle regionali e altri amici della Capitanata.

Nella lista di Fdi sono inseriti Nunzia Canistro di S. Giovanni Rotondo, per ora unica donna, da Foggia Bruno Longo e Ciccio D’Emilio, consiglieri comunali e Giannicola De Leonardis, consigliere regionale uscente, Roberto Fanelli di S. Severo, Antonio Giannatempo di Cerignola, Raffaele Castriotta di Manfredonia, Ettore Orlando di Lucera.

Le liste di Raffaele Fitto dovrebbero essere 5-6, oltre i 3 partiti Fi, Fdi e Lega, una lista del presidente, una dell’Udc, una del nuovo Psi. In Fi la presenza di Di Gioia si consolida nelle indiscrezioni di questi giorni, come quella di Riccardi, forse nell’Udc. Nessuna novità sulla scelta di Michaela Di Donna riguardo alla lista in cui sarà candidata per le regionali.

Per quanto riguarda Cerignola, e la candidatura dell’ex sindaco Giannatempo, il coordinatore cittadino Gianvito Casarella – che in primo momento era dato candidato di Cerignola alle regionali – precisa: Un passo “di lato” per l’unità del partito. La scelta del circolo cerignolano di Fratelli d’Italia e di Gianvito Casarella in primis, punta lontano, alle comunali ed oltre. Ed allora, niente derby interno tra il coordinatore cittadino e l’ex sindaco Antonio Giannatempo, e via tutti insieme, perché l’avversario è a sinistra. Nel segno della legalità.”

Casarella, 42enne dirigente nazionale meloniano, già consigliere comunale per 10 anni e provinciale, non ha dubbi: “Fratelli d’Italia sarà primo partito a Cerignola alle Regionali, per rifondare il centrodestra e puntare alle Comunali del dopo-scioglimento per mafia”.