Foggia, Fiore “Attraversamenti in via Mons Lenotti: pedoni in pericolo”

Foggia, 17 luglio 2020. Il Consigliere comunale di Foggia Alfonso Fiore ha ricevuto diverse segnalazioni sulla pericolosità degli attraversamenti pedonali in Via Monsignor Lenotti. Molti cittadini che abitano nei quartieri confinanti con la strada stanno da tempo evidenziando la necessità di regolare la circolazione dell’importante arteria stradale, che ogni giorno è interessata da un notevole volume di traffico. Non è facile attraversare, soprattutto in alcuni tratti della strada, dove le auto sfrecciano veloci, rischiando di investire chi si muove a piedi. La nuova pista ciclabile favorirà il transito di chi si muove in bicicletta, ma costituirà una ulteriore preoccupazione per i pedoni che hanno bisogno di un intervento rapido e concreto per rendere più sicuro il passaggio.

Una esigenza che si farà sentire particolarmente quando riprenderà l’attività scolastica e tanti ragazzi ed insegnanti passeranno oltre Via Monsignor Lenotti per raggiungere il Liceo Scientifico “Marconi” o la scuola media “Zingarelli”. «Per andare incontro alle esigenze espresse dai cittadini che mi hanno segnalato il problema, -dichiara il Consigliere Fiore- mi farò portavoce presso l’Amministrazione della richiesta di installare un paio di semafori “a chiamata” lungo Via Lenotti, proprio per rendere meno rischioso il transito pedonale. Pur nel meritevole impegno del Comune volto ad eliminare i semafori, sostituendoli con le rotatorie, come previsto nelle più recenti direttive europee in tema di viabilità, che hanno lo scopo di snellire il traffico ed abbattere le emissioni inquinanti dei veicoli, sono certo che l’Amministrazione potrà procedere alla messa in opera degli impianti semaforici, per eliminare il serio disagio vissuto da tanti Foggiani che ogni giorno rischiano di essere investiti su quella strada. Voglio garantire a tutti i cittadini che stanno vivendo questo disagio che, con la collaborazione del Sindaco, risolveremo sicuramente il problema nel più breve tempo possibile».