Foggia, Landella “Sistemi antifurto nelle scuole materne e asili nido comunali”

Foggia, 17 luglio 2020. Sono stati conclusi pochi giorni fa i lavori con cui si sono dotati di impianti di antifurti perimetrali e interni i plessi scolastici comunali delle materne e asili nido. Gli istituti in cui sono stati eseguiti i lavori di messa in opera del sistema di videosorveglianza e di antifurto sono Tommy Onofri, Angela Fresu, Sorelle Agazzi, Ferrante Aporti, Don Luigi Sturzo, Tagore, Don Milani, Rodari, Arpi e Antonio Lepore.

“Esprimo un sincero ringraziamento – dichiara il sindaco di Foggia, Franco Landella – agli assessori all’Innovazione Tecnologica, Matteo De Martino, e alla Pubblica Istruzione, Claudia Lioia, per l’impegno e la dedizione profusi nell’aver avviato e concluso in breve tempo l’iter burocratico di questi lavori, che rendono più sicure le scuole dell’infanzia frequentate dai più piccoli”.

“Nonostante il lockdown – spiega l’assessore Matteo De Martino – in pochi mesi abbiamo espletato la gara e portato a termine un progetto che ci consente di avere dei plessi scolastici più sicuri in vista del prossimo anno scolastico. In questo modo intendiamo scongiurare i furti che si sono verificati negli anni passati, creando disagi e legittime paure tra gli insegnanti e i genitori dei bambini che frequentano le scuole materne comunali”.